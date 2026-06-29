Від покинутих будинків до ресурсу громади

Покинуті квартири, занедбані будинки, майно без власників або спадкоємців – усе це не лише псує вигляд міста, а й створює небезпеку для мешканців. Саме тому управління комунальної власності Кропивницької міської ради вже кілька років системно працює над поверненням таких об’єктів у власність територіальної громади. Про результати цієї роботи розповіла начальниця управління комунальної власності Алла Паламаренко.

– Відумерлою спадщиною вважається майно померлої людини, якщо спадкоємці відсутні, усунені від права спадкування, не прийняли спадщину у встановлений термін або відмовилися від неї. Безхазяйне майно – це об’єкти, власників яких взагалі неможливо встановити, а інформація про них відсутня у державних реєстрах, – пояснила посадовиця і зазначила: обидві категорії потребують ретельної перевірки та тривалої юридичної процедури, перш ніж майно може перейти у комунальну власність.

Процес виявлення таких об’єктів починається із повідомлень від мешканців, комунальних підприємств, організацій або інших джерел. Після отримання інформації спеціалісти виїжджають на місце, проводять обстеження, опитують сусідів та збирають усі можливі відомості про власника. Далі управління комунальної власності надсилає численні запити до державних установ, відділів реєстрації актів цивільного стану, ритуальних служб, комунальних підприємств та інших організацій. Лише після підтвердження фактів смерті власника та відсутності законних спадкоємців справа передається до суду. Після позитивного судового рішення майно реєструється за територіальною громадою.

– Якщо у 2020 році до комунальної власності вдалося повернути лише три об’єкти, то у 2025 році – вже дванадцять. Загалом за останні п’ять років громада отримала 35 об’єктів відумерлої спадщини. Ще 16 справ наразі перебувають на розгляді в судах. Лише у 2026 році вдалося повернути чотири нові об’єкти. Водночас на обліку управління перебуває близько 400 об’єктів із ознаками відумерлої спадщини, однак далеко не кожен із них після перевірки підтверджує свій статус.

Занедбані будинки – це не лише естетична проблема, каже начальниця управління. Покинуті будівлі швидко руйнуються, стають осередками антисанітарії та нерідко використовуються для протиправної діяльності.

Особливо складною є ситуація з об’єктами, справи щодо яких роками розглядаються у судах. За цей час будинки продовжують руйнуватися, накопичуються борги за комунальні послуги, виникають аварійні ситуації.

У 2026 році управління започаткувало нову для України практику – оформлення у комунальну власність не лише нерухомості, а й грошових коштів, що залишилися після смерті людей без спадкоємців.

– До міської ради звернувся психоневрологічний інтернат, де зберігалися кошти та пенсійні виплати померлих підопічних, – розповіла очільниця управління комунальної власності. – У результаті проведеної роботи до бюджету громади буде перераховано понад 143 тисячі гривень.

Після оформлення права комунальної власності квартири та будинки передають людям, які перебувають на квартирному обліку та потребують поліпшення житлових умов. Торік чотири такі квартири отримали учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які тривалий час чекали на житло.

Під час брифінгу начальниця управління комунальної власності Алла Паламаренко також прокоментувала ситуацію навколо приміщення на проспекті Студентському, 11-А, яке було передане в користування громадській організації «1221».

За її словами, рішення про передачу об’єкта в оренду на пільгових умовах було ухвалене відповідно до чинного законодавства та є повністю законним і легітимним.

Водночас через підвищену увагу з боку громадськості сама громадська організація вирішила відмовитися від пільгової оренди та звернулася до міської ради з проханням взяти участь у відкритому аукціоні на загальних підставах.

– Організація продемонструвала високу правову культуру та відповідальне ставлення до власної репутації. Її представники не захотіли, щоб навколо їхньої діяльності виникали будь-які спекуляції чи негативні оцінки, – зазначила Алла Паламаренко.

Після проведення відкритого аукціону громадська організація «1221» стала його переможцем та оформила оренду приміщення вже на загальних умовах.

За словами очільниці управління, практика пільгової оренди комунального майна вже довела свою ефективність. Чимало занедбаних об›єктів після передачі громадським організаціям отримали нове життя завдяки залученим інвестиціям.

Серед таких прикладів – приміщення на вулицях Куроп›ятникова та Сєнчева. Ще донедавна вони перебували у занедбаному стані, а після проведення ремонтів та облаштування стали сучасними громадськими просторами.

Зокрема, в одному з таких приміщень відкрили спортивний зал для ветеранів та їхніх родин, де вони можуть проходити фізичну реабілітацію та відновлення.

– Ми підтримуємо передачу таких об’єктів на пільгових умовах, якщо бачимо реальні інвестиції та користь для громади. Це допомога нашим військовим, дітям і молоді, які отримують можливість розвиватися, займатися спортом та реалізовувати свої ініціативи, – підкреслила Алла Паламаренко.

Управління комунальної власності закликає жителів міста повідомляти про покинуті будинки та квартири. Кожне таке звернення може допомогти повернути об’єкт громаді, запобігти його руйнуванню та зрештою забезпечити житлом людей.