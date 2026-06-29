Чи можлива валідація без валідолу?

Кропивницька міська рада визначила перелік категорій громадян, які мають право на безоплатний проїзд у комунальному транспорті та отримання спеціальної пільгової картки. Перші валідатори вже встановлені у 30-ти тролейбусах. Система безготівкової оплати проїзду поки що працює у тестовому режимі.

Після роз’яснень, які опублікувала міськрада, виникла низка запитань.

По-перше, шокує величезний перелік категорій осіб, які мають право на пільгову картку. Якщо всі з цього списку будуть їздити безкоштовно, комунальний транспорт міста вимре як вид. Учасники бойових дій, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, пенсіонери за віком та за вислугою років, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування – тут без питань. А чим відрізняються особи з інвалідністю внаслідок війни та особи з інвалідністю (усіх категорій та груп)?

Ветеранів вказано аж вісім категорій. Крім ветеранів військової служби та органів внутрішніх справ, ще Нацполіції, податкової міліції, Державної кримінально-виконавчої служби, служби цивільного захисту та служби спеціального зв’язку та захисту інформації України. А чому не ветерани журналістики або комунального господарства?

Ну добре, виконкому видніше, кому надавати право на безоплатний проїзд, але є й другий блок запитань і навіть певного обурення. Він стосується переліку документів, які треба надати для отримання пільгової картки. Спочатку містянин має подати електронну заяву зі згодою на обробку персональних даних, яку оформлюють уповноважені працівники під час звернення. А далі – стос паперів: документ, що посвідчує особу; довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника; свідоцтво про народження дитини (для дітей віком до 14 років); витяг з реєстру територіальної громади про реєстрацію місця проживання особи або довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи; документи, що визначають право на безоплатний проїзд; документи, що підтверджують повноваження законного представника малолітньої, неповнолітньої дитини або недієздатної особи.

Видавати такі картки планують в 30 місцях по всьому місту, уявляєте ці черги? І це в еру цифровізації, коли всю інформацію про людину можна знайти за два кліки на компьютері ЦНАПу.

Кропивницький – не перше місто, де запроваджують безготівкову оплату проїзду. Десь же з цим впоралися. Чи зможемо ми освоїти валідатори без валідолу?