Час рахувати каміння

Й десяти років не попрацював у Кропивницькому гранітний кар’єр без ліцензії, як туди нагрянули правоохоронці і з’ясували, що видобуток ведеться незаконно.

Кіровоградська облпрокуратура назвала це викриття одним з наймасштабніших у сфері охорони надр за останні роки в області. Експерти, залучені правоохоронцями, підрахували: незаконно видобуто понад 375 тисяч кубометрів корисних копалин загальнодержавного значення, державі завдано збитків в розмірі понад 1 мільярд 255 мільйонів гривень. Повідомляючи про це громадськості, прокуратура похвалилася, що матеріалів кримінального провадження уже набралося на 74 томи. І це тільки початок!

Подробиці справи «УЦ» дізналася з ухвали слідчого судді Фортечного районного суду Кропивницького за 4 березня 2026 року, якою задоволено прокурорське подання про надання доступу до документів, які перебувають у володінні такої-то компанії. Ось про що йдеться.

У травні 1997 року ВАТ «Кіровоградський кар’єр» (баготорічний керівник – бізнесмен і місцевий політик Олександр Крившенко) отримало спеціальний дозвіл на користування надрами в Сухокліївському родовищі.

У червні 2014 року держава зупинила дію цього дозволу зчерез порушення товариством «Кіровоградський кар’єр» умов договору (пів року не платило за користування надрами).

У травні 2017 року термін дії цього дозволу закінчився. Відтоді жодній компанії не видавали дозвіл на видобуток корисних копалин у Сухокліївському родовищі.

З травня 2016 року ВАТ «Кіровоградський кар’єр» – в процесі ліквідації. Арбітражним керуючим та ліквідатором підприємства було призначено Ігоря Стіфутіна.

У червні 2018 року цілісний майновий комплекс збанкрутілого товариства «Кіровоградський кар’єр» купила інша компанія за майже 57 мільйонів гривень. Земля ж, де розташоване родовище, все ще перебуває у користуванні ВАТ «Кіровоградський кар’єр», на підставі державного акта за 1999 рік.

Після втрати 2017 року товариством «Кіровоградський кар’єр» дозволу на користування надрами видобуток там граніту не припинився.

В організації цих робіт підозрюють арбітражного керуючого. Слідство вважає, що незаконний видобуток граніту він прикривав необхідністю усунення небезпек у вигляді козирків і навісів. На це начебто закривали очі службовці управління Держпраці, які складали акти про вибухові роботи.

Треба зазначити, всі ці девять років Кропивницький не відчував нестачі щебеню, бутового каменю, відсіву. Незаконний видобуток граніту забезпечував місцеві потреби в цих будматеріалах. Білборди закликали купувати продукцію місцевого кар’єру. А на сайті «Кропивницький міський кар’єр» досі пропонуються і щебінь, і бутовий камінь, і відсів, все – сертифіковане.

Віктор Іваненко, «УЦ».