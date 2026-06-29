Погляд українця з Варшави

Вся ця незугарна історія з орденами «Білий орел» неабияк збурила і поляризувала політично активну частину суспільства як в Польщі, так і в Україні. Мабуть тому редакції «УЦ» була найбільш цікава думка з цього приводу людини, яка добре розуміє позиції обох сторін. Свій коментар нашій газеті надав Євген Колос, підприємець і блогер, який досить давно живе й працює у польській столиці.

– Коли дивишся на політичні процеси між Україною та Польщею з Варшави, складається враження, що сьогодні до влади приходять виключно політики, яким потрібні швидкі політичні перемоги та гучні результати. І найпростішим способом їх отримати стає розкачування складних історичних тем у відносинах між нашими народами. Історично Польща мала чимало конфліктів і протистоянь із різними державами — Німеччиною, Росією, Австрією, Швецією. Але сьогодні політично найвигідніше говорити саме про українсько-польські суперечки, адже в Польщі проживають мільйони українців, а тема викликає сильні емоції в суспільстві.

Ще п’ять-шість років тому більшість цих питань не були предметом щоденних політичних дискусій. Але з приходом нового покоління політиків історичні теми дедалі частіше використовуються як інструмент політичної боротьби. Ми бачимо безліч провокацій, гучних заяв, спроб постійно повертати суспільство до найболючіших сторінок минулого. Для звичайних поляків і українців це непроста ситуація. Коли два народи щодня живуть поруч, працюють разом, навчаються та будують бізнес, неминуче виникають питання й непорозуміння. Але з власного досвіду можу сказати: якщо немає провокацій і взаємної неповаги, то нормальне спілкування між поляками та українцями цілком можливе.

Мені сподобалася позиція українського керівництва щодо цих питань. На складні історичні теми потрібно давати чесні та зрозумілі відповіді, щоб не залишати простору для спекуляцій. Як людина, яка займається блогерством, бачу, що частина польського суспільства дійсно негативно ставиться до всього українського. Це іноді відображається навіть на бізнесі. Наприклад, деякі підприємці з українським корінням змушені були адаптовувати назви своїх брендів до польського ринку, щоб уникнути зайвого негативу та втрати клієнтів. На мою думку, важливо не дозволяти політичним кампаніям руйнувати нормальні людські відносини між двома народами.