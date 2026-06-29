Померла безвідповідально – залишила трохи канабісу

Минулого тижня в Кропивницькому апеляційному суді переглянули справу стосовно місцевого медика-інтерна З., якого кілька місяців тому Фортечний районний визнав винним у нарузі над тілом померлого. На відміну від райсуду, апеляційний провів відкритий процес і опублікував свою ухвалу у реєстрі судових рішень.

Ось про що йдеться в документі. Увечері 16 жовтня 2024 року З. привіз подругу С. до себе додому, «де проводили спільно час». Прокинувшись уранці, виявив дівчину мертвою. В поліцію вирішив не повідомляти. Натомість обгорнув труп простирадлом, картоном, обмотав скотчем і надвечір переніс в своє авто. Того ж вечора відвіз до затопленого кар’єру в Кропивницькому районі і вкинув у воду. Там тіло й виявили через кілька днів поліцейські. Експертиза показала: С. померла внаслідок отруєння метадоном.

Тобто З. виявився не винним у смерті дівчини. Його звинуватили у нарузі над тілом померлого.

27 березня нинішнього року у Фортечному районному суді завершили розглядати справу стосовно З. Слухання були закриті, про це поклопотав обвинувачений – «з метою запобігання розголошенню особистих подробиць».

Приватне життя З. визнали настільки вразливим, що й вирок засекретили – не опублікували тексту в реєстрі судових рішень.

Але шила в мішку не втаїш, і ЗМІ дізналися про призначене З. покарання. Воно виявилося цілком символічним: два роки ізоляції від суспільства, але з дворічним випробуванням на волі. Також райсуд зобов’язав З. сплатити по 50 тисяч гривень батькам С., яких визнано потерпілими від дій З.

Прокуратура і потерпілі оскаржили цей вирок як занадто м’який. Мовляв, щире каяття З. – лише намагання уникнути відповідальності. Прокуратура наполягала на тому, щоб відправити З. у в’язницю на два роки. Потерпілі теж просили реальної кари.

Як і районний суд, апеляційний визнав, що для виправлення З. не варто його ізолювати від суспільства. В ухвалі зазначається: «Як убачається з матеріалів кримінального провадження, з моменту вчинення кримінального правопорушення обвинувачений не ухилявся від органів досудового розслідування та суду, послідовно визнавав свою вину, щиро каявся, надавав правдиві та вичерпні пояснення щодо обставин кримінального правопорушення, не заперечував фактичних обставин події, висловлював жаль з приводу вчиненого та підтверджував готовність нести відповідальність за свої дії». Отже, умовне покарання, призначене З. райсудом, апеляційна інстанція залишила без змін. Але розмір відшкодування потерпілим збільшила в чотири рази – З. має їм сплатити по 200 тисяч гривень.

До речі, з деяких офіційних документів, випливає, що З. на початку слідства ще й як намагався ухилитися від відповідальності. «Підозрюваний приховував свої дії від державних органів, і будучи допитаним як свідок вводив слідство в оману, цинічно пропонував свою допомогу у пошуках померлої», – йдеться в ухвалі того ж Кропивницького апеляційного суду за 21 січня 2025 року, якою стосовно З. визначено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

У цьому ж документі згадуються посилання слідчого на те, «що при обшуку житла підозрюваного, з гаманця останнього, виявлено й вилучено 4 зіп пакети із залишками порошкоподібної речовини та зіп пакет із пігулкою рожевого кольору, які, відповідно до висновку експерта, є наркотичним засобом метадон і психотропною речовиною МДМА (метілендіоксиметамфетамін)»… Але, як повідомляється далі, «підозра у вчиненні кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин органом досудового розслідування наразі не повідомлялась».

Кому ж належали ті метадон та екстазі (метілендіоксиметамфетамін)? З. каже, що ніякого стосунку до таких речовин не має. І навіть судився з цього приводу з державою.

4 березня нинішнього року Фортечний районний суд розглянув адміністративний позов З. до поліції, яка 28 березня 2025 року оштрафувала його на 850 гривень за зберігання 2,65 грама канабісу та пластикової колби з 0,1 грама екстракту канабісу. Це добро поліція вилучила в квартирі, де С. провела останні свої години в компанії З.

Так от, З. стверджує, що вилучені наркотики належали його подрузі С., яка померла від передозування, а сам він таких речовин не вживав і не вживає, про що є довідка від нарколога. Та й квартира та – не його, а батьківська.

Суд дійшов висновку, що поліція припустилася процесуальних помилок, коли оштрафувала З. на 850 гривень за зберігання марихуани, і скасував ту постанову.

Звісно, судився З. не через 850 гривень. Репутація – дорожча. Тепер уже ніхто не скаже, що в його помешканні якось знайшли трохи канабісу. Про мертву подругу, яку вкинув у водойму, ще трохи поговорять і забудуть. А вона вже нічого не скаже.

Віктор Іваненко, «УЦ».