Актуальні питання щодо виплати разової грошової виплати до Дня Незалежності України

Ветеран війни має посвідчення “Учасника бойових дій”, або “Особи з інвалідністю внаслідок війни”, або “Учасника війни” / набув відповідного статусу до 24 серпня поточного року включно, звільнений зі служби , НЕ є одержувачем пенсії, субсидії та пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Чи потрібно подати заяву до Пенсійного фонду України на отримання разової грошової виплати?

Так, потрібно подати заяву.

Необхідні документи:

документ, що посвідчує особу та документ (відомості) про місце проживання; ідентифікаційний код; посвідчення встановленого зразка, що підтверджує статус, установлений відповідно до Законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про жертви нацистських переслідувань”; номер банківського рахунка (за стандартом IBAN), відкритий на ім’я отримувача грошової допомоги в уповноваженому банку; доречним буде надати документ, що підтверджує звільнення з військової служби (для осіб, які звільнені зі служби протягом травня‒липня 2026 року).

Ветеран війни має посвідчення “Учасника бойових дій”, або “Особи з інвалідністю внаслідок війни” або “Учасника війни” / набув відповідного статусу до 24 серпня поточного року включно, проходить службу, є одержувачем пенсії та / або субсидії, пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Чи потрібно подати заяву до Пенсійного фонду на отримання разової грошової виплати?

Ні, не потрібно. Інформацію про осіб (за категоріями), які мають право на отримання разової грошової виплати до Дня Незалежності України подається Пенсійному фонду України уповноваженими структурними підрозділами відповідних міністерств (відомств) за місцем служби.

Важливо! Переконайтеся, що роботодавець має інформацію про вашу належність до ветеранів війни.

Ветеран війни (звільнений зі служби, пенсіонер / пільговик) змінив посвідчення “Учасника бойових дій” на посвідчення “Особи з інвалідністю внаслідок війни” (або змінив посвідчення “Особи з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи” на посвідчення “Особи з інвалідністю внаслідок війни ІІ групи” чи подовжено термін посвідчення “Особи з інвалідністю внаслідок війни”) і не повідомив Пенсійний фонд України про відповідні зміни. Чи потрібно подавати заяву до Пенсійного фонду України?

Так, потрібно подати заяву про перерахунок пенсії / пільги у зв’язку із зміною статусу особи.

Необхідні документи:

документ, що посвідчує особу та документ (відомості) про місце проживання; ідентифікаційний код; посвідчення встановленого зразка, що підтверджує статус, установлений відповідно до Законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про жертви нацистських переслідувань”.

Маю посвідчення / довідку (діти до 14 років) “Члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України”, отримую пенсію або субсидію, пільгу на оплату житлово-комунальних послуг. Чи потрібно подати заяву до Пенсійного фонду України?

Ні, не потрібно. Виплата разової грошової виплати до Дня Незалежності буде здійснено в серпні поточного року в автоматичному режимі (без додаткового звернення).

Маю посвідчення / довідку (діти до 14 років) або змінила довідку на посвідчення “Члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України”, набула відповідного статусу до 24 серпня поточного року включно, ОТРИМУЮ пенсію, НЕ отримую субсидію, пільгу на оплату житлово-комунальних і НЕ повідомила Пенсійний фонд України про отримання відповідного статусу (не долучила відповідне посвідчення до пенсійної справи). Чи потрібно подати заяву до Пенсійного фонду України?

Так, потрібно подати заяву про перерахунок пенсії у зв’язку із зміною статусу особи.

Необхідні документи:

документ, що посвідчує особу та документ (відомості) про місце проживання; ідентифікаційний код; посвідчення /довідку встановленого зразка, що підтверджує статус, установлений відповідно до Законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про жертви нацистських переслідувань”; для дитини додатково ‒ свідоцтво про народження, за наявності ID-картку, документ (відомості) про місце проживання та ідентифікаційний код.

Способи подання заяви:

особисто ‒ до найближчого територіального органу Пенсійного фонду України (при цьому документи надаються в оригіналах);

дистанційно ‒ за допомогою вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України чи мобільний застосунок “Пенсійний фонд” (з долученням сканованих копій документів, які відповідають оригіналам та придатні для сприйняття їх змісту: мають містити чітке зображення повного складу тексту документа та його реквізитів).

Олена РОМАНЧЕНКО заступниця начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області