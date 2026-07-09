Податкова консультація нового формату: перевірте свій податковий стан

Державна податкова служба пропонує бізнесу податковий «чекап». Кожен платник через Офіси податкових консультантів та онлайн-пункти може отримати інформацію про власний податковий стан і вчасно виправити те, що потребує уваги.
Про це повідомила в. о. Голови Державної податкової служби Леся Карнаух.
«Це новий підхід до комунікації з платниками. Про податкові ризики завжди можна дізнатися раніше, ніж вони стануть проблемою», – сказала вона.
Для цього необхідно звернутися до Офісів податкових консультантів, подати відповідний запит і протягом 5 робочих днів отримати відповідь щодо підприємства чи ФОП.
Зокрема, можна отримати інформацію про власний податковий стан і вчасно виправити те, що потребує уваги.
Наприклад, перевірити:
– чи є податковий борг;
– чи виникли розбіжності у звітності;
– чи зупинено податкові накладні;
– чи включено підприємство до плану-графіка перевірок;
– іншу інформацію, яка допоможе уникнути неприємних сюрпризів.
«Сучасна податкова – це не лише контроль. Це й сервіси, які допомагають працювати спокійніше, прогнозованіше та впевненіше. Ми хочемо, щоб платники нам довіряли і отримували від нас належну та якісну допомогу», – наголосила очільниця ДПС.
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