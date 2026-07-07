Податковий супровід ветеранів: ДПС долучилася до Superhumans Reunion 2026

Команда Державної податкової служби України долучилася до Superhumans Reunion 2026 в Одесі – зустрічі спільноти Superhumans, яка об’єднала ветеранів та цивільних, їхні родини, партнерів та друзів. Мета – популяризувати серед Захисників та Захисниць новий сервіс ДПС – податковий супровід ветеранського бізнесу. Про це розповіла в. о. Голови Державної податкової служби Леся Карнаух.

Захід відбувся за участі Президента України Володимира Зеленського, першої леді Олени Зеленської, Прем’єр-міністра України Юлії Свириденко, міністерки у справах ветеранів Наталії Калмикової.

«Підтримка ветеранів – це не про один день чи окрему ініціативу. Це щоденна робота, яка допомагає тим, хто захищав країну, впевнено повертатися до мирного життя», – сказала вона.

В Офісах податкових консультантів, які сьогодні працюють в 20 регіонах, започатковано новий сервіс – податковий супровід ветеранського бізнесу. Існує також і онлайн формат. Це нове рішення від ДПС, щоб допомогти кожному, хто повернувся з війни, максимально адаптуватися до цивільного життя.

«Бо коли наші ветерани вирішують розпочати власну справу, саме державні органи можуть допомогти зробити це максимально комфортно, без бюрократії. Саме ми маємо пояснити, підказати, підтримати», – додала очільниця ДПС.

Протягом заходу фахівці ДПС багато спілкувалися з ветеранами та ветеранками.

Без формальностей, простою мовою, відповідали на всі податкові питання. А їх було чимало. Як обрати систему оподаткування? З чого почати власну справу? Які податки потрібно сплачувати? Куди звернутися, якщо виникла проблема?

До локації ДПС підходили ветерани з різних куточків країни, і це ще раз показало: підтримка має бути доступною незалежно від того, де живе людина.

«І якщо наша порада допоможе комусь зробити перший крок упевненіше – значить, ми були тут недаремно. Саме тому податковий супровід ветеранів – про відкритий діалог, довіру і підтримку тоді, коли вона справді потрібна», – додала Леся Карнаух.

Державна податкова служба й надалі працює над тим, щоб державні сервіси були простими, доступними та зрозумілими для кожного, хто повертається до цивільного життя.

Адреси Офісів податкових консультантів та їх онлайн-пунктів за посиланням: https://tax.gov.ua/others/kontakti/ofis-podatkovih-konsultantiv