Порядок реалізації експериментального проєкту щодо забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом у сільській місцевості (далі ‒Порядок) затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 10 червня 2026 року № 751.

Порядок визначає механізм реалізації експериментального проєкту щодо придбання житла у сільській місцевості для проживання внутрішньо переміщених осіб.

Хто має право на отримання житла?

Право на отримання житла, відповідно до Порядку, мають внутрішньо переміщенні особи, які перемістилися з територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ територій, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ, затвердженого Мінрозвитку, для яких не визначена дата завершення бойових дій або тимчасової окупації, і які відповідають критеріям, встановленим пунктом 6 Порядку.

Першочергово право на отримання житла мають:

багатодітні сім’ї;

особи з інвалідністю (разом із членами їх домогосподарства) діти з інвалідністю;

особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

особи старше 23 років, які до досягнення 18-річного віку мали статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;

особи похилого віку.

Для отримання житла необхідно подати заяву про надання у користування житла у сільській місцевості:

у паперовій формі ‒ відповідному виконавчому органу сільських, селищних міських рад, військових адміністрацій населених пунктів (шляхом особистого звернення або поштою);

в електронній формі ‒ через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України (за технічної можливості).

Які терміни подання заяви?

Термін подання заяви ‒ протягом трьох календарних днів з моменту узгодження з власником житла умов попередньої вартості та можливості придбання житла.

Заява повинна містити дані про користувача та членів домогосподарств:

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);

дату народження;

реквізити документа, що посвідчує особу. У разі подання заяви уповноваженим представником користувача пред’являються документи, що посвідчують особу представника, та копія довіреності;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті громадянина України);

реквізити довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб та відповідні довідки членів домогосподарств (за наявності);

дані про документи, видані органами державної реєстрації актів цивільного стану або судом, що підтверджують родинні відносини користувача та членів його домогосподарства (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, посвідчення опікуна або піклувальника тощо).

До заяви додаються такі документи:

копії документів, які підтверджують відповідність користувача критеріям, передбаченим пунктом 6 Порядку (за наявності);

повідомлення в довільній формі про наявність чи відсутність у користувача та членів його домогосподарства власного житлового приміщення, розташованого на території не включеній до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ, затвердженого Мінрозвитку, для яких не визначена дата завершення бойових дій (припинення можливості бойових дій) або тимчасової окупації, чи житлового приміщення незалежно від загальної площі, яке було знищено або пошкоджено (до ступеня, непридатного для проживання) і відомості про яке внесено до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією РФ проти України, або щодо якого наявні акт комісійного обстеження об’єкта, пошкодженого внаслідок збройної агресії РФ, та/або звіт технічного обстеження, складені відповідно до Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії РФ, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 року № 473;

згода осіб, які не перебувають у родинних зв’язках та виявили бажання спільно проживати у житлі в сільській місцевості – у разі подання заяви з метою забезпечення спільного проживання таких осіб житлі у сільській місцевості за умови дотримання вимог, встановлених цим Порядком.

Світлана РИНДІНА, начальниця управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області