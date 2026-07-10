ДПС, проєкт UK DIGIT та Фонд Східна Європа посилюють цифрову трансформацію податкових сервісів

Державна податкова служба України, проєкт «Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості» (UK DIGIT) та Фонд Східна Європа уклали тристоронній Меморандум про співробітництво. Мета партнерства – трансформація сервісної моделі ДПС, автоматизація внутрішніх процесів та інтеграція українського податкового простору в європейський.

Меморандум підписали в. о. Голови ДПС Леся Карнаух, керівник проєкту UK DIGIT Данило Молчанов та Президент Фонду Східна Європа Віктор Лях.

Першим практичним та відчутним кроком співпраці стане реінжиніринг пріоритетних форм податкової звітності з метою їхнього спрощення та приведення у відповідність до сучасних цифрових стандартів. Партнери надаватимуть експертну, аналітичну та технічну підтримку для підготовки концептуальних, методологічних і технічних документів, необхідних для впровадження та розвитку цифрових сервісів.

«Наше завдання – автоматизувати складні внутрішні процеси, скоротити кількість ручних операцій та зробити податкові сервіси зручнішими, швидшими та зрозумілішими для кожного платника. Всі зміни робимо у постійному діалозі з бізнесом, платниками, профільними асоціаціями та експертами. Для нас важливо розуміти реальні потреби людей. Це економія часу та ресурсів для всіх учасників процесу», – зазначила в. о. Голови ДПС Леся Карнаух.

«Цей Меморандум підтверджує нашу системну співпрацю з ДПС. Об’єднуючи зусилля з проєктом UK DIGIT та залучаючи ресурси партнерів з урядів Великої Британії та Швейцарії, Фонд Східна Європа допомагає податковій службі будувати нову сервісну культуру. Разом ми трансформуємо складні процедури у прості цифрові рішення. Така співпраця – це ключ до прозорого бізнес-середовища та економічної стійкості України», – зазначив Президент Фонду Східна Європа Віктор Лях.

«Підписання Меморандуму закріплює наше партнерство з ДПС та створює основу для співпраці над цифровою трансформацією податкової служби. Наше спільне завдання – впроваджувати сучасні європейські підходи, зокрема принцип «Once Only», коли дані вносяться до системи лише один раз, а далі держава обмінюється ними між своїми реєстрами. Попереду багато практичної роботи, і проєкт UK DIGIT готовий надавати ДПС експертну підтримку на різних етапах впровадження цифрових змін», – підсумував керівник проєкту UK DIGIT Данило Молчанов.

Крім того, під час зустрічі обговорили можливість залучення партнерів до модернізації системи електронного документообігу та оновлення вебпорталу ДПС. Зважаючи на перезавантаження Електронного кабінету, комплексний підхід до оновлення всіх цифрових платформ служби є найбільш логічним і ефективним рішенням.

Реалізація Меморандуму сприятиме формуванню сучасної сервісної культури в роботі податкових органів, підвищенню довіри до державних інституцій та зниженню адміністративного навантаження на бізнес. Оптимізація та цифровізація процедур адміністрування податків допоможе платникам виконувати свої зобов’язання простіше, швидше та з меншими ризиками помилок.

Довідково: проєкт «Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості (UK DIGIT)» впроваджує Фонд Євразія та фінансує UK International Development. Партнер проєкту – Фонд Східна Європа.