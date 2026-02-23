Договір дарування: визнання недійсним та умови розірвання

Договір дарування можна визнати недійсним або розірвати, але лише за певних умов. Що це за умови, хто та як може це зробити — розповідають юристи системи надання безоплатної правничої допомоги.

Хто та як може розірвати договір дарування

Закон дозволяє розірвати договір дарування у визначених випадках. Дарувальник має право звернутися до суду за місцезнаходженням такого майна або за місцем проживання відповідача у разі, якщо:

обдаровуваний умисно вчинив кримінальне правопорушення проти життя, здоров’я або власності дарувальника, його батьків, дружини (чоловіка) або дітей

обдаровуваний створює загрозу безповоротної втрати дарунка, що має для дарувальника велику немайнову цінність

унаслідок недбалого ставлення обдаровуваного до речі, що становить культурну цінність, ця річ може бути знищена або істотно пошкоджена.

Дарувальник має право вимагати розірвання договору дарування, якщо на момент пред’явлення вимоги дарунок збережений.

Якщо договір розривають — обдаровуваний повинен повернути подароване.

У випадку, коли обдаровуваний умисно вбив дарувальника, спадкоємці останнього мають право вимагати розірвати договір.

У яких випадках договір дарування можна визнати недійсним

Договір дарування можна визнати недійсним, якщо:

порушено обов’язкову форму договору, встановлену законом для відповідного виду майна. Наприклад, договір дарування предметів особистого користування та побутового призначення може бути укладений усно, а договір дарування нерухомого майна — у письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню

його уклали обманом, із застосуванням насильства або під впливом помилки

людина під час його укладення не усвідомлювала значення своїх дій або не могла керувати ними

зміст договору суперечить Цивільному кодексу України, іншим актам цивільного законодавства, інтересам держави та суспільства, а також моральним засадам

він укладений батьками чи усиновлювачами й суперечить правам та інтересам малолітніх, неповнолітніх чи непрацездатних дітей

він є фіктивним

немає згоди співвласника майна або другого з подружжя

тощо.

Як визнати договір дарування недійсним

Це можна зробити лише через суд, якщо є законні підстави.

Визначте конкретну підставу. Зберіть докази: медичні документи, висновки експертів тощо. Подайте позовну заяву до суду.

Де отримати безоплатну юридичну підтримку

Кожна людина може безоплатно отримати консультацію юриста від системи надання безоплатної правничої допомоги (БПД). Юристи розкажуть, як діяти у вашому випадку та підкажуть, які докази необхідно зібрати.

Деякі категорії людей також мають право на безоплатну допомогу зі зверненням до суду. Це ВПО, ветерани війни, члени сімей загиблих захисників та захисниць, діти, люди з низьким доходом та інші категорії наведені у статті 14 Закону України «Про безоплатну правничу допомогу». Юристи детально вивчать ваші обставини, за потреби складуть та подадуть до суду заяву і представлятимуть ваші інтереси в суді.

Як звернутися до системи надання БПД:

https://legalaid.gov.ua/kliyentam/yak-otrymaty-bpd/