Алгоритм дій закладів охорони здоров’я у разі звернення потерпілого з посиланням на нещасний випадок / гостре професійне захворювання (отруєння)

Нормативна база

У разі звернення потерпілого з посиланням на нещасний випадок та / або гостре професійне захворювання (отруєння) на виробництві заклади охорони здоров’я зобов’язані діяти відповідно до вимог Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 337 (далі – Порядок № 337).

Строки подання

Невідкладно передати з використанням засобів зв’язку (факс, телефонограма, електронна пошта) та протягом доби на паперовому носії екстрене повідомлення про звернення потерпілого з посиланням на нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння) на виробництві (у разі можливості – із висновком про ступінь тяжкості травм) за формою згідно з додатком 1 Порядку № 337.

Екстрене повідомлення направляється:

підприємству (установі, організації), де працює потерпілий або на якому він виконував роботу;

територіальному органу Держпраці за місцем настання нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння);

територіальному органу Пенсійного фонду України за місцем настання нещасного випадку.

Алгоритм дій:

провести необхідні дослідження для визначення наявності в організмі потерпілого алкоголю, наркотичних засобів, токсичних чи отруйних речовин і визначити ступінь його сп’яніння;

безоплатно надати протягом однієї доби з моменту отримання запиту від роботодавця та/або голови комісії з розслідування (спеціального розслідування) відповідний висновок чи витяг із протоколу (з окремим позначенням у разі відмови потерпілого визначити ступінь сп’яніння), довідку із зазначенням діагнозу та його коду згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб десятого перегляду (МКХ-10) і висновок про ступінь тяжкості травми згідно з Класифікатором розподілу травм за ступенем тяжкості (затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 04 липня 2007 року № 370, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 серпня 2007 року за № 902/14169 (далі – Наказ МОЗ № 370).

Звертаємо увагу, що кваліфікуючими ознаками тяжкості травм, отриманих у результаті нещасного випадку на виробництві (далі ‒ травми), є характер отриманих ушкоджень, ускладнення та наслідки, пов’язані з цими ушкодженнями.

Наголошуємо, що відповідно до пункту 2 Наказу МОЗ № 370 за ступенем тяжкості травми розподіляються на 2 категорії: ТЯЖКІ і ЛЕГКІ.

Під час проведення розслідування (спеціального розслідування) нещасного випадку заклади охорони здоров’я також повинні:

на запит роботодавця, голови комісії (спеціальної комісії), потерпілого (членів його сім’ї чи уповноваженої ними особи) надавати матеріали та висновки щодо нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння);

надати медичний висновок про встановлення зв’язку (або його відсутність) між погіршенням стану здоров’я працівника та впливом шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу, а також про наявність протипоказань за станом здоров’я для виконання певної роботи потерпілим.

Дотримання вимог Порядку № 337 є важливою складовою своєчасного та об’єктивного розслідування нещасних випадків на виробництві, а також гарантує захист прав застрахованих осіб.

Важливим є те, щоб кожен випадок виробничого травматизму, який мав місце на підприємствах, в установах, організаціях, був розслідуваний у визначений законодавством спосіб, а потерпілим було гарантовано дотримання їхніх трудових прав та соціальних гарантій.

Отримати консультацію та роз’яснення вимог Порядку № 337 можна за телефоном “гарячої” лінії: +38 096 044 80 91 або за адресою: м. Кропивницький, проспект Європейський 11 А, кабінет № 305, відділ профілактики та розслідування нещасних випадків управління контрольно-перевірочної роботи Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області.

Ольга ЯНЧУК, заступниця начальника управління ‒ начальниця відділу профілактики та розслідування нещасних випадків управління контрольно-перевірочної роботи Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області