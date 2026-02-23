За довідку про обмежену придатність

У Фортечному районному суді Кропивницького розглянули справу стосовно лікаря, обвинуваченого в отриманні хабаря в розмірі 16 тисяч гривень. Його покарали штрафом у розмірі 20 400 гривень.

Згідно з вироком, усе було так. У листопаді 2024 року до лікаря С., який тоді входив до складу позаштатної гарнізонної ВЛК, звернувся такий-то військовослужбовець і показав направлення на медичний огляд для визначення придатності до служби в ЗСУ. Лікар повідомив, що за винагороду складе висновок про обмежену придатність. Сказано – зроблено. Того ж місяця військовий отримав жадану довідку, а 11 грудня вручив лікареві 16 тисяч гривень. Якимось дивним чином про це дізналися правоохоронці і нагрянули до лікаря з обшуком. Вилучили гроші, затримали лікаря.

С. визнав обвинувачення. Каявся. Врахувавши чесноти обвинуваченого (хороший спеціаліст, не наркоман і не алкоголік, батько двох дітей), суд постановив його оштрафувати.