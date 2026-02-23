Кілограм небезпечної «солі»

На Кіровоградщині правоохоронці затримали 44-річного мешканця Світловодська, якого підозрюють у незаконному обігу психотропних речовин.

Під час особистого обшуку у нього виявлено та вилучено два зіп-пакети з кристалічною речовиною білого кольору, зовні схожою на психотропну речовину PVP, загальною вагою близько одного кілограма.

Також проведено невідкладний обшук за місцем його проживання. У помешканні вилучено чотири електронні ваги, пластикові трубки з нашаруванням кристалічної речовини, зіп-пакети з речовиною та її залишками, а також нові пакети для фасування.

Чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 КК України – незаконне придбання та зберігання з метою збуту психотропних речовин у великих розмірах. Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд уже обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою.

PVP (Альфа-піролідинопентіофенон) – це небезпечний синтетичний стимулятор. У народі його часто називають просто «PVP», «сіль», «флакка» або «швидкість». Він блокує зворотне захоплення дофаміну та норадреналіну в мозку. Це призводить до величезного викиду енергії, але «ціна» за це дуже висока. У більшості країн світу (включаючи Україну) ця речовина є нелегальною і внесена до списку особливо небезпечних психотропних речовин. Вартість одного кілограма на «чорному ринку» доходить до 20 тис. доларів.