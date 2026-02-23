«Тисяча Зеленського»: хто ризикує втратити гроші

Пенсіонери та отримувачі соцвиплат через «Укрпошту» мають обмежений час для використання коштів програми «Зимова підтримка». Якщо не витратити 1 000 грн у лютому, допомога буде анульована.

Користувачі цифрового застосунку «Дія», які отримали гроші на картці «Національний кешбек» мають більше часу – до 30 червня 2026 року.

Хто має встигнути до кінця лютого

Кабінет Міністрів встановив дедлайн для тих, хто отримує допомогу у «паперовому» або автоматичному форматі через пошту.

Це стосується:

Пенсіонерів та отримувачів соцдопомоги, яким 1 000 грн була нарахована автоматично разом із основними виплатами через «Укрпошту».

Громадян, які подавали заявку особисто у відділеннях зв’язку (переважно ті, хто не має доступу до смартфонів).

На що можна витратити «поштову» тисячу

Оскільки кошти для цих категорій не зараховуються на банківську картку, їх можна використати лише безпосередньо через сервіси Укрпошти:

Оплата комунальних послуг: розрахунок за газ, світло, воду чи опалення.

Ліки та товари: купівля медикаментів та товарів українського виробництва, що є в асортименті відділень.

Поштові послуги: оплата відправлень посилок та листів.

Періодика: передплата українських газет і журналів на наступні періоди.

Донати: перерахунок коштів на підтримку ЗСУ через офіційні рахунки.

До речі, українці найчастіше використовують кошти державної програми «Зимова підтримка» на оплату комунальних послуг – майже 85% отримувачів допомоги. В «Укрпошті» зазначили, що сплатити за комуналку можна, навіть якщо ще немає квитанції, оскільки на пошті бачать актуальні нарахування і без неї.