Як відшкодувати майнову та моральну шкоду, завдану кримінальним правопорушенням

Людина, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової чи моральної шкоди, має право на її відшкодування. Йдеться не лише про зіпсоване чи знищене майно, а й про витрати на лікування, втрачений заробіток або моральні страждання. Як це зробити — роз’яснюють юристи системи надання безоплатної правничої допомоги.

Яку шкоду можна відшкодувати

Майнову. Йдеться про матеріальні збитки. Це, зокрема:

знищене або пошкоджене майно

витрати на лікування

втрачені доходи

інші підтверджені витрати, пов’язані з правопорушенням.

Моральну. Людина має право звернутись до суду з позовом про відшкодування моральної шкоди, якщо вона зазнала:

фізичного болю та страждань у зв’язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я

душевних страждань у зв’язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім’ї чи близьких родичів

душевних страждань у зв’язку зі знищенням чи пошкодженням її майна

приниження честі та гідності, а також ділової репутації.

Як отримати відшкодування завданої шкоди

Щоб отримати відшкодування шкоди, потрібно пред’явити цивільний позов до підозрюваного, обвинуваченого або до фізичної чи юридичної особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Подати позов можна:

у межах кримінального провадження — до початку розгляду справи судом

окремо — в порядку цивільного судочинства, якщо позов не було подано або його залишено без розгляду.

В якому розмірі відшкодовується завдана шкода

Майнова шкода

Відшкодовуються реальні збитки. Для звернення до суду потрібно мати докази, що підтверджують, що збитки дійсно є та їхній розмір.

Якщо була завдана шкода здоров’ю, це можуть бути чеки за лікування, довідки про вартість обстеження тощо. А також висновок лікаря про доцільність саме такого лікування.

Якщо була завдана шкода майну, це може бути електронна довідка про оціночну вартість об’єкта нерухомості, документ, який підтверджує знищення/пошкодження майна, квитанції на ремонт тощо. Також варто додати документи, що підтверджують право власності на це майно.

Моральна шкода

Ні максимального чи мінімального розміру шкоди, ні методики її обрахування законодавством не визначено. Тому потерпілі самостійно оцінюють завдану їм шкоду та зазначають розмір грошового відшкодування у позовній заяві.

Однак остаточне рішення про розмір приймає суд, враховуючи вимоги розумності та справедливості.

На що зважає суд:

ступінь тяжкості правопорушення (це може бути крадіжка чи нанесення легких тілесних ушкоджень або злочин, що призвів до каліцтва чи смерті)

глибина фізичних та душевних страждань (оскільки люди різні і реакція на одну й ту саму подію може бути різною)

погіршення здібностей потерпілого або позбавлення його можливості їх реалізації (тут мова про втрату працездатності потерпілої людини або втрату інших важливих для неї навичок)

ступінь вини особи, яка завдала моральної шкоди

інші обставини, що мають істотне значення (тривалість страждань, істотність змін у житті потерпілої людини, можливість чи неможливість побороти негативні наслідки правопорушення).

Де отримати безоплатну юридичну підтримку

Кожна людина може отримати безоплатно консультацію юриста від системи надання безоплатної правничої допомоги. Юристи розкажуть, як відшкодувати завдану шкоду та які докази необхідно зібрати.

Деякі категорії людей також мають право на безоплатну допомогу зі зверненням до суду. Це ВПО, ветерани війни, члени сімей загиблих захисників та захисниць, люди з низьким доходом та інші категорії наведені у статті 14 Закону України «Про безоплатну правничу допомогу». Юристи детально вивчать ваші обставини, за потреби складуть та подадуть до суду заяву і представлятимуть ваші інтереси у суді.

Як звернутися до системи надання БПД:

https://legalaid.gov.ua/kliyentam/yak-otrymaty-bpd/