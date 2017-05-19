«СхідГЗК» не дозволили копати під Кропивницьким

ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» не отримало дозвіл на гірничий відвід у Кропивницькому.

Відповідне рішення ухвалили депутати облради на засіданні сесії сьогодні, 19 травня, передає кореспондент «УЦ».

Перед депутатами виступив мер Кропивницького Андрій Райкович, який попросив не надавати дозвіл підприємству. За його словами, ДП не виконує свої обов’язки у соціальній сфері.

Андрій Райкович також нагадав про ситуацію з онкозахворюваннями в місті.

Представник «СхідГЗК» наголосив на тому, що депутати мають змогу зробити перший крок у напрямку енергетичної незалежності від Росії.

Обласні обранці не підтримали проект рішення про надання «СхідГЗК» дозволу на гірничу розробку.

Нагадаємо, Солом’янський райсуд Києва відмовився заарештувати і відпустив під домашній арешт гендиректора державного підприємства «Східний гірничозбагачувальний комбінат» Олександра Сорокіна, підозрюваного в заволодінні 17 мільйонів доларів при закупівлі урану для ДП.

Детективи НАБУ затримали колишнього народного депутата Миколу Мартиненка за підозрою у відмиванні коштів на закупівлях для уранових шахт Кіровоградщини.

Екс-нардепа затримали в порядку, встановленому ч. 208 КПК України, в рамках розслідування кримінального провадження за фактом розкрадання коштів ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (СхідГЗК) під час закупівлі уранового концентрату.

За версією слідства, державне підприємство «СхідГЗК» уклало контракт з компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014 – 2016 роках завдали збитків у розмірі 17,28 млн дол. США.

Мартиненка випустили на поруки народних депутатів з фракції «Народний фронт» та міністрів.