Поліція кваліфікувала стрілянину під Кропивницьким як хуліганство

Працівники поліції з’ясовують обставини конфлікту, під час якого отримали дробові поранення троє осіб.

Про це «УЦ» повідомили у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області.

«За попередньою інформацією, пригода сталася в одному з сіл Кіровоградського району 23 травня близько 16:00. На території сільгосппідприємства під час суперечки, люди почули постріли, внаслідок яких поранення дробом отримали троє громадян. Потерпілих каретою швидкої було госпіталізовано до лікувального закладу», – сказано у повідомленні.

На місце події негайно прибули правоохоронці. Поліцейські виявили шістьох мешканців сусідньої області, вдягнених у камуфляжну форму, які мали при собі мисливські помпові рушниці, а також спецзасіб травматичної дії.

Зброю та спецзасіб вилучили і направили для проведення експертиз. Осіб затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство». За ці дії законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, близько 16:00 23 травня у Бережинці стріляли у місцевих жителів та знімальну групу «День за днем» каналу «Кіровоград».

Події відбувалися навколо фермерського господарства «Нива-2010», яким 23 дні тому нібито незаконно заволоділа фірма з Дніпра. Близько 200 людей, земля яких знаходиться в оренді господарства, стали на бік засновника підприємства Миколи Трибіненка. Громада взялась сама виганяти самопроголошених власників, які зачинились у конторі і не хотіли виходити до людей.

Аби зайти в приміщення, довелось виламати двері та вибити вікна. Ті, хто знаходився всередині, стали кидати у бік людей димові шашки та розпилювати сльозогінний газ. Слідом з вікон пролунали постріли, стріляли зсередини у натовп. Люди неодноразово телефонували в поліцію, через 40 хвилин приїхали троє патрульних.

Протягом цього часу стрілянина продовжувалась. Один молодих чоловіків, який був у натовпі, та ще кілька місцевих отримали поранення.

Свистіли кулі й над головами знімальної групи «День за днем», яка перебувала на місці подій і самого початку конфлікту.

В ніч на 23 травня у центрі Кропивницького затримали три авто з 13 озброєними жителями Київської області. За даними джерела «УЦ», вони їхали на «розбірки» в Бережинку.