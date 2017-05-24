У Кропивницькому батько застрелив сина, який погрожував йому мечем

Працівники поліції розслідують обставини трагедії, внаслідок якої житель Кропивницького позбавив життя свого родича.

Про це «УЦ» повідомили у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області.

В обласному центрі під час сімейної сварки старший чоловік поцілив у молодшого з мисливської рушниці. Від отриманого поранення потерпілий помер. За цим фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження.

Повідомлення про подію надійшло до Кропивницького відділу поліції близько 18:00. У дворі домоволодіння правоохоронці виявили тіло 36-річного чоловіка з вогнепальним пораненням.

Працівники поліції встановили, що постріл здійснив господар оселі у відповідь на погрози родича. Між ними постійно відбувалися сварки на ґрунті майнових питань. Батькові не подобалася поведінка сина, який ніде не працював та вів аморальний спосіб життя.

У день трагедії потерпілий прийшов до родичів, чоловіки знову посварилися. Молодший почав погрожувати старшому предметом, схожим на меч. Тоді пенсіонер схопив рушницю і вистрелив. Від тяжкого поранення потерпілий загинув на місці пригоди.

«Наразі вирішується питання про оголошення кропивничанину підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 118 Кримінального кодексу України (умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони). Також на місці події знайшли знаряддя злочину, а саме рушницю, яку вилучено та направлено на дослідження», – повідомив начальник Кропивницького відділу поліції Дмитро Авдієнко.