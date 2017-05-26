Мер Олександрії пояснив, чому на День міста не виступатимуть відомі артисти

Мер Олександрії Степан Цапюк вважає, що це дорого і місто може провести свято своїми силами.

Про це він сказав на засіданні виконкому, передає «Моя Олександрія».

«Ми не запрошуємо нікого з інших територій, вони коштують дорого. Ми не так багато живемо, щоб сотні тисяч витрачати на заїжджих артистів, які приїхали, заробили, і поїхали, – зазначив він. – У нас прекрасні колективи і талановиті діти. І ми в змозі на День міста організувати всі заходи на високому рівні. Це буде приємно і дітям, які беруть участь, і жителям нашого міста».

«Моя позиція, що День міста – це день усіх працівників культури, освіти, охорони здоров’я та інших сфер. День всіх людей, які у нас є. Саме їх ми повинні показувати», – резюмував міський голова.

Олександрія відзначить День міста 28 травня. Оргкомітет затвердив план заходів.

Свято розпочнеться з велопробігу.