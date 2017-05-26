В Олександрівці порахують котів і собак

Випадки сказу тварин зафіксували в Олександрівському районі.
Про це «УЦ» повідомили в РДА.
Заслухавши інформацію головного державного інспектора ветеринарної медицини Олександрівського району Сергія Колісника про карантинні обмеження по сказу у смт Олександрівка у зв’язку з підтвердженням захворювання собаки, яка покусала людей, члени комісії вирішили:
– вважати неблагополучним пунктом зі сказу тварин смт Олександрівка. Встановити загрозливими зонами територію села Бірки, Несватково, Веселе, Нова Осота;
– затвердити план заходів щодо локалізації та ліквідації вогнища сказу серед тварин на території Олександрівської селищної ради;
– провести ліквідацію осередку сказу тварин відповідно до плану оздоровчих заходів.
Зобов’язати голову Олександрівської селищної ради:
-організувати відлов бродячих тварин;
– провести чіткий облік собак та котів на підвідомчій території;
– надати всебічну допомогу фахівцям ветеринарної медицини в організації проведення щеплень тварин проти сказу.
Зобов’язати державну службу ветеринарної медицини в Олександрівському районі:
– провести вакцинацію проти сказу сприятливих тварин у карантинній зоні та вакцинацію собак і котів у загрозливих зонах;
– проводити ветеринарно-санітарний нагляд за домашніми тваринами, які покусали людей;
– проводити роз’яснювально-інформаційну роботу серед населення щодо захворювання на сказ тварин;
– разом з органами лісового господарства забезпечити облік тварин на території мисливських угідь.
Зобов’язати Олександрівську ЦРЛ:
– забезпечити медичний нагляд за населенням, що контактувало з тваринами, звернути особливу увагу на своєчасне виявлення всіх випадків укусів або ослизнення хворими та підозрюваними у захворюванні на сказ тваринами;
– забезпечити своєчасну антирабічну допомогу потерпілим від укусів тварин;
– посилити санітарну, освітню роботу з населенням, особливо в сільській місцевості.