Дорогой виски

Пожелание «Чтобы у тебя все было и тебе за это ничего не было» довольно популярно, хотя и имеет шуточную форму. Вот только некоторые недобросовестные чиновники иногда воспринимают его как руководство к действию. На фоне массовых арестов бывших и нынешних сотрудников фискальной службы вполголоса прозвучала информация о задержании на взятке сотрудника Кировоградской городской прокуратуры. Оно и понятно: ТАМ звучали суммы в несколько миллиардов гривен, а ЗДЕСЬ – какие-то «несчастные» десять тысяч долларов.

Якобы именно в такую сумму сотрудник городской прокуратуры Максим Джулай оценил свои «услуги» по успешному решению вопроса с уголовным делом, где он представлял интересы обвинения. Задержание произошло по сценарию американских боевиков: после выхода из кафе возле мирно шествующего Максима остановился черный микроавтобус, из которого высыпали несколько человек в балаклавах. После непродолжительного отдыха на земле Максим Валерьевич был увезен в известном им направлении. А скромный черный пакетик, который находился при нем, был тщательно исследован сотрудниками СБУ. В нем оказался подарочный набор достаточно известного виски, который, кроме двух стаканчиков, содержал и небольшой сверток с портретами американского президента, бережно перевязанный розовой резиночкой. В задержании приняли активное участие киевские специалисты из Главного управления СБУ и Генеральной прокуратуры. Впрочем, как и в следствии.

О самом Максиме Джулае известно не много: в наш город попал он из Котовской прокуратуры (что в Одесской области) совсем недавно. Декларация прокурора за 2016 год свидетельствует о довольно скромных доходах. Живет исключительно на официальную зарплату, имеет 20-тысячный гривневый кредит, ездит на Opel Astra 2004 года выпуска. Правда, все имущество (как и кредит) появилось внезапно в 2016 году. На новом месте работы он проживал в арендованной у местного бизнесмена однокомнатной квартире. Был он тих и незаметен среди сотрудников прокуратуры. В своей непосредственной деятельности он «засветился» только один раз, когда в октябре прошлого года участвовал в попытке закрытия четырех залов игровых автоматов. Впрочем, попытка хоть и была шумной, но оказалась неудачной – данные заведения продолжают работу и сейчас.

В связи с его задержанием проводились обыски и в помещениях его непосредственного начальника. Но подозрений в его адрес на сегодняшний момент не предъявлено, просто процедура следствия по данному делу предполагает в том числе и такие действия. Хотя, по нашей информации, этот непосредственный начальник Максима Джулая пересекался с ним еще во время работы в Одесской области, где был прокурором района.

Открыто уголовное производство по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины. Данная статья предусматривает лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с обязательной конфискацией имущества.

К сожалению, не удалось Максиму Джулаю быть удостоенным чести упоминания Юрием Луценко в списке неподкупных прокуроров Украины. Напомним: недавно генеральный прокурор озвучил суммы взяток, от которых отказались его подчиненные. Среди них и кропивницкий коллега Максима Валерьевича, который не польстился на сумму в три с половиной раза большую, чем недополучил наш герой. Зато теперь гражданин Джулай вполне может занять свое почетное место в списке тех чиновников, которых отпускает после задержания наша слабовидящая Фемида.