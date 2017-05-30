Елизавета Малюкова. Возвращение

Не упустите возможность стать свидетелем возвращения. В большом зале ресторана «Весна» на ул. Дворцовой 3 июня состоится концерт Елизаветы Малюковой (Сагун). После перерыва наша певица возвращается на сцену.

В репертуаре обладательницы яркого вокала разноплановые песни, на любой вкус: блюз, рок, поп-фирма. Специальным гостем концерта будет виртуозный гитарист Максим Величко. Лиза заверила, что ее возвращение будет не разовым, она выходит на сцену надолго. Накануне мы записали с певицей интервью.

– Лиза, когда ты впервые вышла на сцену? С чего все началось?

– С проекта Don Blues Band. Музыкального образования у меня нет. Все было, как у многих: детство, школа, хор. Потом – учеба в летной академии, художественная самодеятельность. В ДК «Авиатор» работал Борис Кушпиль (сейчас он звукорежиссер в театре). Он делал записи для курсантов и записал мое исполнение песни Уитни Хьюстон. Как-то эту запись услышал Эдуард Гева, нашел меня и предложил поучаствовать в проекте. Познакомил меня с Анатолием Доном, которому нужна была вокалистка, знающая английский язык. Мы сошлись в музыкальных вкусах и выступили в «Виктории».

Это было мое первое выступление в таком формате. Помню, что был аншлаг, как я волновалась. И это был толчок для дальнейшей работы.

После недавнего концерта Михаила Пахманова, где я имела счастье петь, ко мне подошел Сергей Демин и спросил, откуда я такая взялась, где училась. И я вспомнила эпизод, который он, конечно, не помнит. Окончив школу, я ради эксперимента пришла на музпед на прослушивание – был конкурс вокалистов на поступление в педуниверситет. Я знала, что буду учиться в летной академии, но туда пошла, чтобы попробовать свои силы и возможности. Нужно было спеть три разноплановые песни, одна из которых – украинская. Я спела «Ой летіли дикі гуси» в манере Русланы. И Демин тогда возмутился, что спела не академически, не так, как Нина Матвиенко. Я стала возражать, что-то доказывать. А он сказал, что я не должна спорить, потому что мне здесь учиться. Я ответила, что учиться там не собираюсь… Да, я второе место заняла на том конкурсе.

– Кто ты по специальности? Работала ли по профессии?

– Я экономист. По окончании учебы пошла работать на «Гидросилу», и мне было очень сложно загнать себя в рамки цифр. Но у меня получилось работать. С языками проблем никогда не было, к тому же я подучила разговорный турецкий, и это мне помогло – я даже ездила в командировку в Стамбул.

«Гидросила» – это хороший старт для людей, которые хотят развиваться. Я раньше не знала, как отличить болт от гайки и как выглядит подшипник. Но в процессе работы значительно пополнились мои знания и лексикон: ты должен знать, над чем работаешь, что считаешь.

– А как вы «спелись» с Пахмановым?

– Снова надо отдать должное Эдуарду Геве. Я никого не знала из музыкальной тусовки, пока он меня туда не ввел. И он в прошлом году предложил мне спеть на бэк-вокале на большом концерте с известным певцом. В репертуаре, кроме прочего, был Uriah Heep. Я такого еще не пела, но согласилась. Мы репетировали программу без Михаила, затем он приехал, и мы спелись. Во время репетиций он предложил что-то спеть дуэтом, и мы спели.

Когда Михаил уехал, мы стали переписываться. Мы даже песни записывали: я здесь пела свою часть, он в Германии свою, потом все это сводил, и получались интересные вещи. Он дал мне много ценных советов, которые я запомнила. Профессионал, музыкант, певец, преподаватель вокала… На концерте 7 мая я себя чувствовала школьницей, стоящей рядом с учителем. Мне было очень приятно слышать от него похвалу. После его слов появляется уверенность в себе. Значит, я на верном пути.

– Ты со своим шикарным вокалом не думала поучаствовать в каком-нибудь песенном конкурсе?

– Была у меня одна попытка. Я как-то зарегистрировалась на «Голос країни», отправила видео, мне прислали приглашение. На предварительном прослушивании у меня с моим «везением» не открылась фонограмма. Меня спросили, что я собиралась петь, я сказала, что Уитни Хьюстон, и мне сказали «нет». Попросили спеть что-то украинское, я спела, и мы попрощались. Были надежды, что меня пригласят, но не сложилось.

– Ты поешь своей малышке?

– Пою. Понимаю, что надо петь колыбельные, детские песни, но у меня все уходит в блюз и джаз. И ей нравится. Надеюсь, что мы с Ксюшей когда-то споем дуэтом.

Михаил Пахманов о Елизавете Малюковой:

– Лиза – очень одаренная девушка. Одна из тех, которых город периодически «выдвигает» из своей среды. Она имеет множество талантов. Врожденное владение техникой пения позволяет ей с легкостью исполнять сложнейшие песни. Она владеет несколькими языками, что позволяет ей перфектно петь на английском. Природа одарила ее привлекательной внешностью и харизмой, что немаловажно для певицы.

Лиза не боится сцены и любит публику, на что публика отвечает взаимностью. Я показывал ее записи своим коллегам в Германии, и все в один голос оценивают ее как певицу мирового класса. Я хочу, чтобы Лизу услышали в Европе, и намерен пригласить ее принять участие в телешоу «Голос Германии».

Мы записали с Лизой несколько дуэтов. Петь с ней просто наслаждение. Уже намечены два концерта в Берлине и в Швейцарии, где я надеюсь выступить с Лизой. Но придется немного подождать, потому что Лиза – молодая мама, и пока ее доченька нуждается в постоянном мамином присутствии.