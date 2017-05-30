На поруки с чистой совестью

Теперь стало модным выпускать задержанных правоохранителями граждан на поруки. Именно так был отпущен на свободу бывший и.о. начальника областного геокадастра Андрей Пиньковский. Напомним, 1 апреля 2016 года его назначили исполнять обязанности, а уже 15 июня он «исполнил» получение взятки в размере 14,5 тысяч долларов. Вместе с посредником был задержан, но вскоре отпущен сначала под залог, а теперь и вообще.

На поруки Пиньковского взяла – не поверите! – Бобринецкая районная федерация футбола. А вот тут самое интересное: вся соль этого «отпущения»даже не в том, кто взял на поруки, а почему! Статья 47 УК Украины гласит: «Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести и чистосердечно раскаявшееся, может быть освобождено от уголовной ответственности с передачей его на поруки коллективу предприятия». Тут все просто и понятно. Кроме того, что такое «средняя или небольшая тяжесть» преступления. Но закон и этот вопрос решил: статья 12 того же кодекса говорит четко: «Преступлением средней тяжести является преступление, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не более пяти лет».

А теперь вспомним, какая статья инкриминировалась Андрею Пиньковскому?! 368-я – «Получение взятки». И вот в этой статье черным по белому написано: «Получение взятки в крупном размере или служебным лицом, занимающим ответственное положение… наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет». Ой! Как-то не стыкуются эти статьи одного и того же кодекса между собой! Однако оказалось, что наш герой проходил в суде совершенно по другой статье: 190, часть 1. И это … мошенничество! Вот что говорит тот же кодекс: «Завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием (мошенничество) наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан, или общественными работами на срок до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет». Оцените красоту игры! И срок меньше, и возможность выйти на поруки присутствует! То есть 14,5 тысяч долларов – это не взятка, а всего-навсего «чужое имущество», которым хотел завладеть неудачливый чиновник.

И вроде бы не подкопаешься: так решил суд. Только вот интересно, какова позиция прокуратуры, которая, как нам раньше казалось, призвана защищать интересы государства? А она есть – официальный ответ областной прокуратуры гласит: «В апелляционной и кассационной инстанциях решение не обжаловалось и на данное время вступило в законную силу». Переведем на доступный язык с прокурорского: областная прокуратура СОГЛАСНА с данным решением суда и ничего не имеет против того, что Андрей Пиньковский не взяточник, а простой мошенник.

Тем же решением суда экс-чиновнику вернули внесенный денежный залог в сумме 110 240 гривен. И все вещественные доказательства, которые фигурировали в деле: деньги, мобильные телефоны, ноутбук, блокнот.

Есть старый-престарый анекдот о том как на Мальдивах отдыхал прокурор. Когда у него спросили, за какие деньги он поехал, – ответ был прост: «Получил отпускные». А на удивление их небывалым размерам последовало пояснение: «Это смотря кого отпускать». Ну что, ждем следующих «отпускных» чиновников?