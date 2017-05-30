«Нашого цвіту по всьому світу», или Чемпион из нашего города

Многие удивятся, когда узнают, что в Кировограде родился и делал свои первые шаги в большом спорте обладатель Кубка Казахстана и чемпион Чехии по волейболу. Но это действительно правда. И когда Валерий Тодуа после своего во многом сенсационного чешского триумфа приехал в родной город, то мы просто не имели права не воспользоваться такой возможностью и не расспросить еще молодого, но уже успешного волейболиста о его карьере, пути к успеху и чешских впечатлениях.

Первые шаги…

– В волейбол я пришел достаточно поздно – в 17 лет. Когда учился в Кировоградском машиностроительном техникуме, наш преподаватель физкультуры Александр Горянин, учитывая мои физические данные, а рост уже тогда был за 2 метра (сейчас у Валерия – 208 см. – Авт.) предложил попробовать себя в этом виде спорта. Я в принципе был не против, поэтому пошел на тренировки в ДЮСШ-3 к Маргарите Кольцовой. До этого я занимался карате киокушинкай у разных тренеров, но настоящую спортивную школу прошел в последние два года у шихана Александра Кузьмина. Но ведь все это индивидуальные тренировки. А волейбол – командный вид спорта, коллективный. Так что очень тяжело было начинать, можно сказать, с нуля. Но я старался, потому что очень нравилось. Вот, к примеру, сейчас мой вес 101-102 кг, а тогда был приблизительно 84. Все время работал над собой. В тогдашнем Кировограде я занимался год классическим волейболом, а Маргарита Владимировна решила больше сконцентрироваться на пляжном волейболе. А я в это время заканчивал техникум, и мне надо было решать: либо я продолжаю учебу здесь, либо же еду в Харьков на просмотр в третий состав ВК «Локомотив» с перспективой поступить в местный вуз.

Волейбольные университеты

– К счастью, в «Локомотив» меня взяли, и я поехал с харьковской командой на сборы. Физическая подготовка у меня была хорошая, но я не был обучен самим техническим аспектам. Нужно было пройти базовую подготовку в детско-юношеской спортивной школе. Кстати, в университет я не поступил, но решил год потратить на тренировки. В «Локомотиве» увидели мою перспективу. Мне изначально повезло, что я попадал в команды, которые не боялись и хотели меня учить. В Харькове же мне предоставили жилье, деньги на питание, поэтому я сконцентрировался только на спортивной подготовке. После проведённого года в третьей команде «железнодорожников» мне предложили остаться еще на сезон.

Но тогда началась очередная революция в Украине, приведшая к смене власти. В клубе возникли проблемы, и я решил попробовать свои силы в одном из самых титулованных российских клубов – белгородском «Белогорье». Там я тоже практически год не имел полноценной игровой практики. Впрочем, там был очень сильный тренерский состав. И я не сомневался, что такой специалист, как Вадим Хамутцких, в качестве игрока становившийся победителем Кубка мира, призером Олимпийских игр, поможет мне прибавить в мастерстве.

Казахский опыт

– После этого вернулся в Кировоград, стал сотрудничать с агентом, с которым работаю по сей день, и уже он предложил вариант с казахским клубом «Атырау». Я там мог играть как молодой легионер до 25-ти лет, а команде как раз нужен был блокирующий. А еще мне повезло, что при возникших проблемах с курсом валюты (контракт пришлось переподписывать трижды. – Авт.) со мной в итоге рассчитались полностью, согласно условиям договора. Хотя некоторым партнерам выплатили только половину от суммы, которая была изначально определена. Тут еще сыграло свою роль, что посреди сезона мною заинтересовались в Болгарии, а в «Атырау» я был основным игроком, терять которого было проблематично. Потому руководство казахского клуба не без скрипа, но приняло мои условия. Знаете, там я еще научился доказывать свою правоту, поскольку в спорте по-другому нельзя. А в Казахстане с менталитетом его людей – особенно. Тем более что результаты были хорошие и команда выиграла Кубок страны.

Сезон в Казахстане закончился 16 марта. Пришлось поддерживать форму, тренируясь в полтавском «Фаворите». Но был уже вариант продолжения карьеры в Чехии, куда поехал на просмотр в один из самых титулованных клубов страны «Ихострой» из города Чеське Будеевица.

Экстралига

– 1 мая прошлого года я туда прилетел в пять утра, а в 13.00 у меня уже была игровая тренировка. Я старался показать все, что мог на тот на момент, хотя, учитывая мое тогдашнее физическое состояние, прыгнуть выше головы было сложно. Понятно, что сразу полноценный контракт не предложили и взяли определенную паузу. А тут еще и проблемы с рабочей визой по нашим всем известным причинам возникли. Но все как-то разрешилось, и я получил возможность играть в хорошем чемпионате, где в высшей лиге играют 12 команд, оспаривающих право на плей-офф в условиях достаточно жесткой конкуренции. Чемпионат в чешской экстралиге проводится в два этапа – предварительный и плей-офф. У нас сначала не очень-то ладилось, и многое менялось по ходу сезона, поскольку тренеры искали оптимальные сочетания. А я все-таки был третьим блокирующим, но в итоге где-то в 60 процентах матчей участие принял. Скажу честно, что поначалу на нас никто бы не рискнул поставить. Ведь очень многое не получалось. Это даже привело к отставке главного тренера, которого заменили на его помощника. Такая чехарда, когда неудачных матчей было много, продолжалась до плей-офф. И хотя в регулярном чемпионате мы финишировали третьими, соперники считали именно нашу команду самой слабой в восьмерке лучших и специально нас «выбирали», чтобы не иметь особых проблем. Вот это нас разозлило до глубины души, и мы выходили на каждую игру, как на самую главную, стремясь доказать конкурентам, что очень сильно ошиблись, заранее списав «Ихострой» со счетов.

Идти до конца

– Первая серия с тем самым «Пршибрамом», который нас так разозлил, складывалась крайне сложно. Мы вроде бы начали здорово, взяв два матча на их площадке. А там в зале мест на 400 собираются до тысячи абсолютно безумных болельщиков, устраивающих для команды гостей да и для арбитров настоящий ад. И вот после двух побед в таких условиях, когда для общего успеха достаточно было одной, мы расслабились и не смогли прийти в себя, пока счет в серии не сравнялся и не запахло жареным. И только в седьмом поединке на своей площадке мы их дожали, взяв верх – 4:3. Про себя же скажу, что именно эти противостояния, когда мне доверяли тренеры, стали пока лучшими в моей непродолжительной карьере. Я много забивал, блокировал и чувствовал себя прекрасно. Так что в этот стартовый успех в плей-офф внес свой посильный вклад, и главное – мы поставили на место тех, кто отнесся к самому титулованному клубу Чехии, а восемь чемпионских титулов о чем-то говорят, без должного уважения. Но скажу, что это была самая долгая серия плей-офф для «Ихостроя» за всю историю клуба. И если бы мы и дальше играли так же, как в этой серии, то разнесли бы конкурентов в пух и прах.



В полуфинале нас ждало противоборство с соперниками из Карловых Вар, которые здорово выступили в этом сезоне в Евролиге, пробившись в пятерку сильнейших. Так вот они решили просто нас шапками забросать. Когда же попытались вернуть утраченное, то мы уже вели в серии – 3:1. Еще один матч в родных стенах волейболисты «Карловарско» выиграли, а потом в 6-м поединке на нашей площадке мы вместе выдали лучший сет всего сезона в чемпионате Чехии. Уверен, что смотреть на такой волейбол для истинных ценителей игры было одно удовольствие, ведь и в защите, и в атаке как наши игроки, так и гости, казалось, действовали на пределе возможностей. Жаль только, что в этом спектакле я участия не принимал. Честно признаюсь, что не обладаю мегаподачей. Это здесь, в родном городе, могу показать всю силу, и мяч никто не примет. А там, скорее по психологическим причинам – из-за боязни ошибиться, не всегда идет, и не хватает стабильности. А цена каждой ошибки необычайно высока. Вот тогда я по-настоящему понял, что такое тактическая подготовка, когда мы детально до мелочей разбирали игру каждого из соперников. Потому и сделали наши тренеры ставку на стабильно сильно подающих, учитывая то, что у соперников был отличный разыгрывающий. И такой расчет наставников оказался верным, поскольку этот ключевой сет мы взяли – 26:24, а в двух последующих партиях окончательно сломили сопротивление конкурентов – дважды по 25:18.

В финале же мы встречались с главным фаворитом турнира, победителем регулярного первенства с соотношением побед и поражений 19:3, клубом «Кладно», который в полуфинале остановил чемпиона двух последних лет – «Дуклу» из Либереца. При этом в сезоне наша команда в двух матчах выиграла у «Кладно» только одну партию. Но терять-то нам было нечего, поскольку мы и так сделали то, во что мало кто верил. Вот на таком хорошем кураже мы и разобрались с «Кладно» – 3:1 и стали чемпионами Чехии. Теперь у нас появилась возможность попробовать свои силы еще на более высоком уровне в споре с лучшими европейскими командами.

Возможно, и спонсоров прибавится, хотя их и так хватает. Клуб у нас чисто волейбольный. Честно говоря, в структуре не разобрался, но знаю, что помогают многие, та же городская власть, к примеру, предоставляет зал. Но последнее слово остается за президентом, который принимает окончательные решения, в том числе и по игрокам. Наверное, я понравился нашим селекционерам и президенту, если клуб сразу же обеспечил жильем и ни разу не задерживал зарплату. Шучу, конечно, там с оплатой все стабильно.

Чешские зарисовки

– Что касается неспортивных аспектов, то впечатления от Чехии – самые позитивные. Я подружился там уже со многими людьми. И хотя говорят, что есть злые чехи, но я таких не встречал. И речь идет не только о партнерах по команде, но и о соседях, официантах в кафе, персонале в гостиницах и т.д. Любопытно, наверное, что много раз забывал закрывать свою квартиру и ни разу ничего не пропало. Вообще Чехия – это одна из самых безопасных стран для жизни. Там практически нет преступности, и все делается для людей.

Понятно, что на первых порах сказывалось незнание чешского языка. Но потихонечку собственными усилиями, методом проб и ошибок стал вначале понимать, а потом и говорить. Сейчас могу спокойно общаться на чешском. Конечно, помогли ребята из команды. Кстати, когда спрашивали, из какого я города, то говорил, что это приблизительно в 350 километрах от крупнейших центров Украины, которые они знали. А еще у меня было полотенце с картой Украины, на которой я наглядно все показывал.

Еще помогало то, что мы – волейболисты – с каждой новой победой становились все более популярными, и меня стали узнавать на улицах и везде встречали приветливо.

Замечу, что в спорткомплексе, вмещающем около 2 с половиной тысяч, на финальных играх собиралось более 3 тысяч болельщиков. Да, в Чехии спорт номер один – это хоккей, но и волейбол там пользуется популярностью. Особенно в таких городах, как Кладно, Либерец, Карловы Вары, Чешске Будеевице, где удалось создать классные команды. И вообще любой вид спорта в Чехии – это возможность отдохнуть, получить удовольствие и позитивные эмоции. Знаете, в Казахстане у меня зарплата была даже больше, но там на волейбол, приблизительно как и в Украине, приходили смотреть от силы до 50 человек. А в Чехии ты еще и сам понимаешь, что твое любимое дело доставляет радость и удовольствие большому количеству людей, и от этого хочется выходить на площадку снова и снова. Потому очень было приятно, когда по окончании сезона мне сказали, что со мной приятно работать и что я здорово выполнил поставленные задачи. Так что к обоюдному согласию мы пролонгировали с клубом контракт еще на год на тех же финансовых, но при лучших бытовых, условиях. Сейчас мне предоставят более удобную квартиру и пообещали дать машину. До этого передвигался по городу на велосипеде, что в Чехии распространено повсеместно, а велосипедные с пешеходными дорожками на каждом шагу. Ну раз агент договорился об автомобиле, то грех отказываться. Кстати, самое главное, что в следующем сезоне буду вторым блокирующим, то есть получу больше игрового времени и фактически стану игроком основы.

Это важно еще и потому, что первый год в европейских клубах очень много значит. Если ты себя плохо показал, то твоя дальнейшая карьера может оказаться под большим вопросом. Ни один серьезный клуб не захочет сотрудничать с игроком, который не смог показать себя на первых порах. Это как бы испытательный срок, когда к тебе присматриваются и оценивают твои силы и возможности. При этом не только в игровом, но и в человеческом плане. Я же очень доволен, что предыдущий сезон провел без травм, и даже колено, которое, спасибо большое эскулапам, прооперировал еще в Харькове, абсолютно не подвело.

Дома хорошо, но…

– Скучал ли по Украине? Скорее по родному городу, где вырос, где живут мои родители и друзья, куда с удовольствием возвращаюсь. И при этом понимаю, что снова придется уехать надолго, поскольку волейбольных перспектив не то чтобы в Кропивницком, но и в Украине крайне мало. Тут вопрос в желании развивать волейбол, поскольку хорошие игроки в нашем городе в тех же командах «Облэнерго» и факультета физвоспитания есть. Но им надо предоставить возможность прогрессировать.

Я же сейчас уже достаточно отдохнул и начал подготовку к новому сезону. Занимаюсь в тренажерном зале и работаю над теми группами мышц, которые в этом нуждаются. Сейчас идет так называемая закачка, которая потом позволит выдержать нагрузку. Ну и продолжаю тренироватся. Вот сейчас хотим заявиться с Александром Ломакиным на чемпионат Украины по пляжному волейболу. Думаю, что сможем показать хороший результат. Только вот нам нужен спонсор. Может, кто-то откликнется? На это не нужно много денег.

А что до сборной Украины, то пока приглашения от ее тренеров не поступало. Пока у наставников национальной команды есть другие исполнители на моей позиции. Хотя, конечно, мечтаю и надеюсь, как и любой украинский спортсмен, сыграть за главную команду любимой страны. Скажу так: мне только 24 года, а пик карьеры начинается приблизительно с 26-ти лет. Пока далеко вперед не заглядываю, а в следующем сезоне хочется завоевать еще Кубок Чехии. Сейчас же моя задача – тренироваться, играть, прибавлять в мастерстве и добиваться новых успехов. И тогда все будет нормально…

Юрий Илючек, Виталий Журак – специально для «УЦ»