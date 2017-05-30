В гости к Художнику

Ровно десять лет назад, 18 мая 2007 года, в Кировограде открылась галерея Оссовского. Открывал ее сам Петр Павлович – основоположник «сурового стиля» в живописи, академик академии искусств и наш земляк. Открывал в свой собственный день рождения, тогда Петру Павловичу исполнилось 82 года… Сегодня, когда галерея празднует десятилетие, Петра Оссовского уже нет.

18 мая в городе проходило очень много культурных мероприятий, поэтому в галерею пришли немногие, фактически только те, кто лично знал и любил Петра Павловича, – директор галереи «Елисаветград» Николай Цуканов, краевед Вадим Смотренко, искусствовед Бронислав Куманский, художники Валерий Давыдов, Андрей Хворост, Анатолий Горбенко (на фото) и др. И, видимо, поэтому юбилей галереи получился очень теплым. Хотя все смеясь вспоминали, что суровый стиль был свойственен Петру Павловичу не только в живописи, но и в жизни.

Николай Цуканов, который, кстати, подарил галерее Оссовского еще одну работу художника – эскиз к картине «Сыновья», рассказал о своей первой встрече с художником. Николай Николаевич вызвался встретить Оссовского в Знаменке и хотел подать ему руку, когда тот выходил из вагона.

– Он очень строго на меня посмотрел и сказал: «Оссовский по этой земле еще сам ходит!» – говорит Цуканов. – Мне очень хотелось пообщаться с ним, познакомиться поближе. И я предложил возить его, пока он будет в Кировограде. Он оглядел меня с ног до головы и спросил: «А выдержишь?» Я рассмеялся. Но уже на следующий день понял, что это была не шутка. Его темп, его энергию действительно тяжело было выдержать. Он хотел успеть в тысячу мест, встретиться с тысячей людей!

Директор художественного музея Татьяна Ткаченко напомнила, что в 2003 году, когда Петр Павлович впервые после долгого перерыва приехал на родину вместе с Виктором Петраковым (Оссовский родился в Малой Виске, но в начале 30-х годов его отца заподозрили в участии в белом движении, и семья уехала в Нижний Новгород), в «безумную идею» открытия галереи верилось с трудом. Но Петр Оссовский сразу же влюбился в свою малую родину, которую почти не помнил. Вернувшись в Москву, он стал готовить подарок землякам – несколько десятков своих полотен. Тогда министерство культуры России оценило подарок Оссовского в три миллиона долларов, и казалось, вывезти в Украину такой ценный груз будет невозможно. Но Виктор Петраков, который очень любил и Оссовского, и Кировоград, помог оформить документы и добиться разрешения на вывоз полотен.

К оформлению своей галереи Петр Павлович отнесся очень серьезно – сам разработал дизайн, продумал освещение, цвет стен, нарисовал, где какая картина должна висеть.

– Петр Павлович приехал накануне вечером, - рассказывает директор галереи Анатолий Кимнатный. – Зашел в галерею, посмотрел и говорит: снимай! – Что снимать? – Все снимай, будем перевешивать. И полночи мы с ним перевешивали картины…

И сегодня в галерее Оссовского все именно так, как задумал художник. Он, кстати, одобрил даже идею с установкой мобильных прозрачных стендов посередине зала, чтобы в галерее можно было проводить и другие выставки. А также в каждый приезд с удовольствием сам проводил экскурсии по своей галерее, рассказывал о каждой картине и т. п.

Конечно, картины Оссовского можно увидеть в Третьяковке, в Государственном Русском музее, в Национальном художественном музее Украины, в Киевской картинной галерее и многих других русских и украинских музеях. Да и отдельные галереи Оссовского есть не только у нас, но и во Пскове, в Изборске, Тольятти, Егоровске, в Пушкинском заповеднике в Пушкиногорье. Однако вряд ли в ближайшие годы мы сможем их посетить… Поэтому то, что Петр Оссовский успел открыть галерею и у нас, - большая удача для нашего города.

Если вы еще не были в галерее Оссовского, зайдите обязательно (она находится в том же здании, что и художественный музей). Конечно, это галерея одного художника, но какого!