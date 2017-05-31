В Олександрії відкриють пам’ятну дошку багаторічному автору «УЦ»

У вівторок, 6 червня, о 10:00 на будівлі Олександрійської районної лікарні з боку вулиці Анатолія Кохана (колишня Клари Цеткін) відбудеться відкриття меморіальної дошки лікарю, журналісту, краєзнавцю, Почесному жителю міста Анатолію Кохану.

На захід запрошуються всі охочі, передає «Моя Олександрія».

Ініціатором відкриття пам’ятного знака виступила Олександрійська територіальна організація Національної спілки журналістів України (НСЖУ).

Ідею підтримав підприємець Євген Бударний, який займається пам’ятниками. Він дружив з Коханом і запропонував зробити дошку за свій рахунок.

Олександрійські журналісти дякують підприємцю за меценатство і закликають жителів міста користуватися його послугами. Виставковий зал для виробів з граніту знаходиться у провулку Шакало, 30. Підприємство Бударного недавно виконало замовлення на пам’ятник для військової частини і новий знак ліквідаторам аварії на ЧАЕС.

Крім цього, став відомий переможець конкурсу краєзнавчих публікацій імені Анатолія Кохана, який проводить місцева організація НСЖУ другий рік.

Рішенням бюро організації лауреатом цього року став кропивницький журналіст і краєзнавець Леонід Багацький. Вручення диплома і статуетки відбудеться в Кропивницькому на обласних заходах з нагоди Дня журналіста.

Анатолій Кохан (1937 – 2012) – Почесний житель Олександрії, лікар, кандидат медичних наук краєзнавець, журналіст. Лауреат обласної краєзнавчої премії імені Ястребова. Під час декомунізації ім’ям Кохана назвали вулицю Клари Цеткін.

День журналіста відзначають в Україні щорічно 6 червня.

Анатолій Кохан протягом багатьох років писав для тижневика «Україна-Центр».