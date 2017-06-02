На Кіровоградщині прокуратура повернула державі землі на 16 млн

За втручання Олександрійської місцевої прокуратури повернули до державної власності 535 га земель сільського господарського призначення, нормативна грошова оцінка яких складає понад 16 млн грн.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі прокуратури області.

«Прокуратура виявила факти порушення інтересів держави Головним управлінням Держземагенства у Кіровоградській області та фізичною особою, що полягають у прийнятті протиправних наказів про надання дозволів на розробку проекту землеустрою та його затвердженні щодо відведення земельних ділянок в оренду для ведення фермерського господарства, укладенні договорів оренди та їх державної реєстрації», – сказано у повідомленні.

Прокуратура звернулася до суду з позовом про визнання незаконними та скасування низки наказів та договорів оренди землі, повернення земельних ділянок у власність держави.

Долинський районний суд позов керівника Олександрійської місцевої прокуратури задовольнив у повному обсязі.