У селі під Кропивницьким, де місцеві воюють з «новим власником» агрофірми, чергує поліція

Для підтримання правопорядку в Бережинці (Кіровоградський район) та на прилеглій до агропідприємства «Нива 2010» території цілодобово залучаються працівники поліції з числа особового складу стройових підрозділів ГУНП.

Про це «УЦ» повідомили у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області.

«Крім того, продовжують свою роботу встановлені пости спостереження щодо відстеження пересування територією області радикально налаштованих груп громадян», – сказано також у повідомленні.

Нагадаємо, близько 16:00 23 травня у Бережинці стріляли у місцевих жителів та знімальну групу «День за днем» каналу «Кіровоград».

Події відбувалися навколо фермерського господарства «Нива-2010», яким нібито незаконно заволоділа фірма з Дніпра. Близько 200 людей, земля яких знаходиться в оренді господарства, стали на бік засновника підприємства Миколи Трибіненка. Громада взялась сама виганяти самопроголошених власників, які зачинились у конторі й не хотіли виходити до людей.

У ніч на 23 травня у центрі Кропивницького затримали три авто з 13 озброєними жителями Київської області. За даними джерела «УЦ», вони їхали на «розбірки» в Бережинку.

13 червня представники «нового власника» знову спробували зайти на територію «Ниви 2010», однак їм це не вдалося.