У Новгородці відкрили гуртожиток для переселенців з Донбасу та Криму (ФОТО)

Сьогодні, 16 червня, у селищі Новгородка Кіровоградської області урочисто відкрили гуртожиток для переселенців з Донбасу та Криму, передає кореспондент «УЦ».

Будівля, яка раніше належала професійному технічному училищу №38, не використовувалася понад 10 років і потребувала капітального ремонту.

Два роки тривав ремонт у рамках спільного проекту ЄС «Побудуємо майбутнє разом». Проект фінансувався коштами Європейського союзу – близько 600 тисяч євро, також витратили 10 мільйонів гривень з обласного бюджету.

Реконструйований гуртожиток має 150 кімнат, 20 загальних кухонь, пральну, господарські кімнати.

Після 20 червня почнеться заселення гуртожитку. Вже відомо про заявки на проживання від 138 сімей-переселенців з різних куточків Кіровоградщини.

2016 року в рамках цього ж проекту в Новгородці відкрили дитсадок на 70 місць.