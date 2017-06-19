Нове слово в ремонті: у райцентрі на Кіровоградщині дорогу засипають гноєм (ВІДЕО)

У Новгородці дорогу засипають сміттям, змішаним із гноєм.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Новгородківської «Свободи» Павло Дейнеко, передає кореспондент «УЦ».

За словами «свободівця», місцеві мешканці обурені таким ремонтом дороги на вулиці Крилова. Новгородчани засвідчують: замість якісного дорожнього покриття на цій ділянці розгорнули брили асфальту і планують розгорнути неякісний відсів, який, до того ж, змішаний зі сміттям і гноєм. Люди вважають, що після такого ремонту їхні автівки можуть залишитись без коліс.