За три роки у Кропивницькому сім разів жорстоко били геїв за те, що вони – геї

На людей з нетрадиційною сексуальною орієнтацією нападали в Кропивницькому сім разів.

Про це в інтерв’ю «Тусовці» повідомив представник ЛГБТІ-спільноти.

«Як відомо, поліція списує випадки насильницьких дій стосовно представників ЛГБТІ-спільноти на банальні хуліганські дії. Офіційно в області не зареєстровано жодного факту побиття таких людей, – зазначив він. – Неофіційно можу сказати, що, за інформацією моїх знайомих та нашої спільноти, за останні три роки було сім випадків жорстокого побиття членів ЛГБТІ-спільноти. Останній випадок, про який я чув, коли людину побили і в неї була зламана щелепа в двох місцях. Поліція в цих випадках завжди пише «грабіж, напад тощо», а не розглядає цю справу за законом. Сподіваюся, що нова поліція замість покарання зловмисників незначними штрафами або примусовими громадськими роботами саджатиме за ґрати».

Згідно з офіційними даними обласної координаційної ради з протидії ВІЛ/СНІДу та туберкульозу за перший квартал 2017 року, чоловіків, які практикують секс із чоловіками, на території Кіровоградської області – 3500. У Кропивницькому таких чоловіків – 1700.