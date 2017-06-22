Аптеки Кіровоградщини приховують кількість проданих нарковмісних препаратів?

Аптеки, які мають продавати на території Кіровоградської області нарковмісні препарати, приховують статистичні дані.

Про це йдеться у дослідженні ГО «Інститут аналітики та адвокації» (ІАА), результати якого має «УЦ».

«З кінця 2016 року Інститут аналітики та адвокації досліджує споживання опіоїдних анальгетиків в Україні. У рамках аналізу громадська організація дізнавалася кількість наркотичних засобів, реалізованих здебільшого комунальними аптеками-лізензіатами. Втім, далеко не всі підприємства надали інформацію, – сказано у дослідженні. – В області працюють чотири підприємства (п’ять відділень), які мають право розповсюджувати нарковмісні препарати. Ці суб’єкти господарювання або ж повністю проігнорували запит ІАА і водночас ЗУ «Про доступ до публічної інформації», або написали, що не є розпорядниками інформації».

За узагальненими даними, якими володіє ІАА, можна побачити, що кількість використаних нарковмісних препаратів все ж постійно зростає.

«З одного боку, така статистика може свідчити, що знеболюючі насправді стають доступнішими, – зазначив аналітик ІАА Олександр Ткаченко. – Але збільшення кількості використаних препаратів не завжди означає, що вони дістаються смертельно хворим. Аби це перевірити, нам потрібна інформація з кожної аптеки-ліцензіата. І не просто загальні числа, а конкретику: скільки спожито лікарнями, а скільки хворі напряму отримали за рецептами».

Інститут аналітики та адвокації – аналітичний центр, створений у 2013 році в Полтаві задля розвитку громадянського суспільства в Україні.

Організація зосереджує власну діяльність у трьох напрямках: протидія корупції; розвиток незалежних медіа; впровадження ІТ у публічний сектор.

Географія діяльності організації поширюється на всю територію України.