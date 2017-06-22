Жительці Кропивницького пересадили серце білоруса (ФОТО)

Мешканку Кропивницького Людмилу Філяренко прооперували у Мінську.

Про це йдеться на сторінці Української біржі благодійності у «Фейсбуці», передає кореспондент «УЦ».

«У Людочки складне захворювання серцевого м’яза – дилятаційна кардіоміопатія. Її серце збільшилося вчетверо, і вона терміново потребувала пересадки донорського органу. Вона одна виховує 9-річного сина Артема. Щоб Людмила Філяренко дочекалася живого серця, Інститут [серця МОЗ України] провів імплантацію механічного – для підтримки кровообігу», – йдеться у дописі.

Донор для Людмили Філяренко знайшовся у Білорусії – 48-річний чоловік, який помер від черепно-мозкової травми.

Операція тривала дев’ять годин і завершилася успішно.

Фото: Ірина Заславець