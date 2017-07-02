Хрупкая душа художника

Суд в Париже обязал украинскую журналистку Анну Жейяр-Чесановскую выплатить 13 тыс. евро режиссеру Полю Морейре, который снял пропагандистский фильм “Украина: маски революции” о событиях Майдана в 2013-2014 годах. Источник: https://censor.net.ua/n446173

Поль кушать не мог, так расстроился, когда прочитал рецензии, в которых Анна нехорошо отозвалась – назвала “шедевр” Морейры “тенденциозным и антиукраинским” – и суд пожалел обиженного творца.

Да, прошли те времена, когда художники в Париже жили в нищете, и только после смерти их картины продавались за миллионы. Ван Гог, как последний лох, не допер сшибать бабки с критиков, не желавших замечать его гениальности. Или судьи тогда другие были?