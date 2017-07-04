Страшные письма

В последнее время многие жители областного центра получают на свое имя «Сопроводительные письма к заявлению об уголовном правонарушении по ст.190, ч. 1 УК Украины». Страшно? Для пущего эффекта письма вписаны в черные рамки, а сверху на черной рамке кроваво-красными буквами написано «Подозрение в мошенничестве» (статья 190 УК – это и есть «Мошенничество»).

Далее адресатам объясняют, что они не выплатили задолженность ПАО «Укртелеком» и избегают контакта (!) с представителями ООО «Кредитекспрес юкрейн ел.ел.сі». Поэтому, мол, «Кредитекспрес юкрейн ел.ел.сі» подготовил заявление в прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело против должника. И как бы между делом сообщает, что за мошенничество предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет!

В принципе ничего страшного в этих письмах нет. Составлены они грамотно и прямых угроз не содержат. Да и суммы «мошенничества» мизерные. В письме, которое передала нам наша читательница, речь идет о долге в 183 грн 90 копеек.

Но проблема в том, что о долге перед «Укртелекомом» читательница узнала именно из этого письма. По ее словам, у нее был городской телефон, его действительно отключили за неуплату несколько месяцев назад. И она была уверена, что это конец истории. Городским телефоном она и так давно не пользовалась и просто не знала, что после отключения ей продолжают ежемесячно начислять абонплату.

Об этом «Укртелеком» своим абонентам почему-то не сообщает. Зачем, если можно сразу припугнуть? Большинство бывших абонентов «Укртелекома» совершенно не против заплатить то, что должны (тем более, что если они пересмотрят свои договоры, то прочтут там о том, что пока они письменно не уведомят компанию о разрыве договора, им будет начисляться абонплата).

Но зачем так жестко? Почему просто не позвонить (мы ведь все указываем в договоре номер мобильного), не направить обычные письма без угроз? Зачем сразу передавать документы в коллекторскую компанию, которые славятся своими агрессивными методами работы? Ведь среди абонентов «Укртелекома» много людей немолодых, нездоровых и при этом исключительно законопослушных… Им не нужно угрожать уголовным делом, если они узнают, что остались что-то кому-то должны, то сделают все возможное, чтобы как можно быстрее заплатить долг. Зачем же вы с ними так?

Соб. инф.