Керівництво «Кіровоградгазу» розігнали через незадовільну роботу

29 червня відбулися позачергові загальні збори акціонерів ВАТ «Кіровоградгаз».

Про це йдеться в оприлюдненому 6 червня повідомленні НАК «Нафтогаз України», текст якого має «УЦ».

НАК «Нафтогаз України», якій належить 51% акцій Кіровоградгазу, ініціювала і затвердила на зборах низку рішень (цитата):

«1. Роботу правління та наглядової ради Кіровоградгазу визнано незадовільною.

2. Повноваження голови та членів правління товариства припинено.

3. Припинено повноваження голови та членів наглядової ради Кіровоградгазу: І. Вороніна, А. Фабрики, Ю. Величка, Е. Сабірова та С. Назаренка.

4. Новим головою правління товариства обрано за результатами проведеного у 2016 році конкурсу Олександра Гладкого.

5. Новим головою наглядової ради «Кіровоградгазу» став Олег Діденко».

Нагадаємо, у квітні 2017 року ВАТ «Кіровоградгаз» нарікав на відсутність коштів на ремонт газорозподільних систем та виплату заробітної плати працівникам.