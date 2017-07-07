На батьківщині голови Кіровоградської ОДА прогриміло відлуння війни (ФОТО)

Піротехніки управління ДСНС в області знищили застарілі боєприпаси часів Другої світової війни.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі управління.

«6 липня фахівці групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення управління ДСНС України у Кіровоградській області проводили роботи зі знищення боєприпасів, а саме: патронів та гранат, які було виявлено місцевими жителями на відкритій території в селі Головківка Олександрійського району», – йдеться у повідомленні.

Після ретельного обстеження території з міношукачами сапери вилучили та знищили на підривному майданчику 30 набоїв калібру 7,62 мм та дві гранати Ф-1 часів Другої світової війни.

У Головківці 29 липня 1950 року народився батько голови Кіровоградської ОДА, народний депутат Анатолій Кузьменко.