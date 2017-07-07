Статистика оприлюднила дані про причини смертності на Кіровоградщині: рак – у лідерах

Чисельність наявного населення в Кіровоградській області, за оцінкою, на 1 травня 2017 року становила 962,7 тис. осіб.

Про це «УЦ» повідомили у ГУ статистики в області.

Упродовж січня – квітня чисельність населення зменшилася на 3099 осіб. Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного (3074 особи) та міграційного (25 осіб) скорочення. Порівняно з січнем – квітнем 2016-го обсяг природного скорочення збільшився на 161 особу.

Природний рух населення в січні – квітні 2017 року характеризувався суттєвим перевищенням числа померлих над живонародженими: на 100 померлих – 45 живонароджених.

Серед причин смерті населення області в січні – квітні 2017 року, як і в такому ж періоді 2016-го, перше місце посідали хвороби системи кровообігу, друге – новоутворення, третє – зовнішні причини смерті.

Вивченням походження, розповсюдження, розвитку та лікування новоутворень (пухлин) займається онкологія.

Рак – злоякісна пухлина з епітеліальної тканини (шар клітин, що вистилає поверхню (епідерміс) і порожнини тіла, а також слизові оболонки внутрішніх органів, травної, дихальної та сечостатевої систем, утворює більшість залоз організму).