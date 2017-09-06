В Олександрії завершується основна фаза реконструкції мосту через залізницю (ФОТО)

На шляхопроводі по дорозі державного значення М-04 Знам’янка – Луганськ – Ізварине в Олександрії почали монтувати бетонні балки.

Про це повідомили у прес-службі Служби автомобільних доріг у Кіровоградській області у вівторок, 5 вересня, передає кореспондент «УЦ».

Реконструкція шляхопроводу розпочалася у квітні 2017 року. На ремонт мосту з державного бюджету виділили 7 мільйонів гривень.

Ремонт триватиме, за планами, до жовтня 2017-го включно.

На об’єкті працює підрядна організація ТОВ «Мостозагін 112», а за дотриманням технології і якістю робіт стежать інспектори та керівник лабораторії Служби автодоріг.