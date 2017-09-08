Відома українська письменниця лишилася у захваті від Кропивницького (ФОТО)

Українська письменниця Катерина Бабкіна виступила на поетично-музичному вечорі в Кропивницькому на даху супермаркету «Копилка».

Своїми враженнями від міста вона поділилася в Instagram, передає кореспондент «УЦ».

«Читання в Кропивницькому були такі неймовірні, що тепер багато думаю про свої очікування і те, як вони співвідносяться з дійсністю, – написала вона. – За відгуками деяких гостей попередніх фестивалів у цьому місті, боялися незацікавленої аудиторії, недекомунізованих локацій і були готові ночувати в машині, якщо в готель страшно буде зайти. На ділі – я розкішно відпочила і виспалася, і два дні купалася в красі та любові, а додому повеземо квіти, згадку про захід сонця на даху і міцні обійми шістдесяти дітлахів, які прийшли на ранкову зустріч в дитячій бібліотеці ім. Шевченка».

Катерина Бабкіна також похвалила місцеву їжу: «І ще сирнички без борошна з місцевого ресторану з собою, бо тут така класна їжа, що в мене все не влізло, що я замовила. Дякую за все це. Чудеса точно є».

Поетично-музичний вечір відбувся вчора, 7 вересня.

Катерина Бабкіна – українська письменниця (поет, прозаїк, сценарист та драматург). Її твори перекладені польською, німецькою, англійською, шведською, французькою, румунською, чеською та російською мовами.