У Кропивницькому почався тиждень посиленого режиму

Головне завдання всім комунальним службам Кропивницького – благоустрій і прибирання території міста.

Відповідне доручення надав міський голова Андрій Райкович під час апаратної наради, сьогодні, 11 вересня, повідомили «УЦ» у прес-службі мерії.

Комунальники впродовж тижня працюватимуть не лише в центрі, а й у всіх мікрорайонах Кропивницького. Безпосередньо 16 вересня, в день відзначення 263 річниці заснування міста, планується продовжити роботу вуличного освітлення вночі, аби люди мали змогу з центру спокійно дійти до зупинок транспорту, а потім – додому.

Окреме завдання отримало керівництво управління розвитку транспорту та зв’язку. В суботу, 16 вересня, всі маршрути, особливо ті, що обслуговують «спальні» мікрорайони й околиці, мають працювати до 00:00, аби перевезти містян після вечірнього концерту.

«Управління транспорту, спрацюйте якісно, – наголосив Андрій Райкович, – щоб потім нам не дорікали, що після вечірнього концерту не було чим доїхати на Завадівку чи на Жадова. Чи взагалі важко було потрапити і в центр міста. Ви вже знаєте всі локації основних заходів, тому відпрацюйте з перевізниками, з поліцією схему руху транспорту і перекриття центру міста».

Окреме звернення прозвучало сьогодні до представників правоохоронних органів. Міський голова попросив забезпечити безпеку та порядок на усіх майданчиках, де проводитимуть святкові заходи. А їх цього року буде чимало. До вже традиційних Дворцової, Парку Ковалівського додаються Козачий острів, Набережна.

«Серед учасників свята – дуже багато дітей. Лише в танцювальному параді їх півтори тисячі, – зауважив Андрій Райкович. – Тому охорона громадського порядку, медичний супровід кожного дійства має бути забезпечений скрізь і відповідально».