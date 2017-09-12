На аукціоні знизили вартість приміщення, де у Кропивницькому проводилися богослужіння

Стартову ціну приміщення на вулиці Павла Сніцаря (кол. Ленінградська), 36, у Кропивницькому, яке продається з аукціону, знизили.

Про це повідомляється у системі електронних торгів «Сетам», передає кореспондент «УЦ».

Стартова ціна будівлі – 1 492 053,60 гривні. Раніше торги намагалися почати з 1 865 067 гривень.

Нагадаємо, у прес-службі Кіровоградської єпархії УПЦ наголосили, що виставлене на аукціон приміщення не належить і не належало церкві: «Дана будівля ніколи не належала та не належить громаді Свято-Успенського храму Кіровоградської єпархії Української Православної Церкви. У період будівництва Свято-Успенського храму з 2008 року по 2014 рік, з доброї волі та дозволу власника приміщення колишнього будинку культури у парку Крючкова Чернишова С. С. у даному приміщенні тимчасово проводилися богослужіння».

Перед цим ЗМІ повідомляли, що у Кропивницькому з аукціону продається церква.