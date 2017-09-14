У Кропивницькому відкрили сучасне гемодіалізне відділення (ФОТО)

Гемодіалізне відділення урочисто відкрили в одному з корпусів колишнього пологового будинку №2 у Кропивницькому.
Про це повідомляє кореспондент «УЦ».
Відкриття, участь у якому взяли представники влади міста й області, громадськість та медики, відбулося сьогодні, 14 вересня.
Гемодіаліз – один з методів позаниркового очищення крові. Необхідність у ньому виникає при важких захворюваннях нирок або при надходженні у кров великої кількості токсинів.
Нагадаємо, 13 вересня у Кропивницькому відкрили сучасне відділення гострої судинної неврологічної патології.
Фото Олега Шрамка, «УЦ»