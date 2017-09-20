Учасників AGROEXPO привітали влада Кропивницького, області й країни (ФОТО)

Міжнародна агропромислова виставка AGROEXPO-2017 відкрилася у Кропивницькому сьогодні, 20 вересня, передає кореспондент «УЦ».

Вона – найбільша в Україні, адже займає площу 100 000 квадратних метрів.

З відкриттям виставки її учасників привітав мер Кропивницького Андрій Райкович.

«Цими днями у Кропивницькому дуже багато поважних гостей, представників світових фірм, – відзначив він. – Взагалі, «Агроекспо» – це яскравий потужний сучасний бренд нашого міста і нашого краю».

На церемонії відкриття виступив і голова облдержадміністрації Сергій Кузьменко: «Вражений масштабами виставки. Приємно що її учасниками є світові лідери у машинобудуванні – компанії зі Сполучених Штатів Америки, Канади, Франції, Італії, Бразилії, Аргентини та багатьох інших країн. Величезна кількість відвідувачів та експозиційних майданчиків свідчить, що наша виставка дійсно стала міжнародною. Вона не тільки найбільша в Україні, а й найбільша у масштабах ближнього зарубіжжя».

Голова обласної ради Олександр Чорноіваненко побажав учасникам виставки плідної роботи: «Завдяки «Агроекспо» до Кіровоградщини прикута увага всієї України, ми на це заслуговуємо. У нас є працьовиті люди, які представили свої експонати, є промислові підприємства, які мають тут свої локації. Ця виставка – маячок для міжнародних інвесторів, що з нами потрібно працювати. Всім – плідної роботи та вагомих результатів».

Свої вітання учасникам та організаторам AGROEXPO надіслав Президент Петро Порошенко.

«Упевнений, що професійна дискусія та обмін досвідом під час проведення виставки дадуть змогу вітчизняним виробникам випускати більш конкурентноспроможну сільськогосподарську техніку і відкриють перед ними нові можливості доступу до європейських та світових ринків», – йдеться, зокрема, у вітальному листі глави держави.

Виставка діятиме до 23 вересня. Вона знаходиться на вулиці Мурманській, 8. Дістатися туди з Кропивницького можна маршрутними таксі №№113 та 274 або експресом зі старого автовокзалу.

Координати для GPS навігатора: широта – 48°30′30.22″N (48.508395), довгота – 32°10′51.81″E (32.181058).

Фото прес-служб ОДА та мерії Кропивницького