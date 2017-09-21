Затримані у Кропивницькому хабарниці з ДФС жили на зарплату і зберігали гроші готівкою

СБУ затримала на одержанні хабара у розмірі 80 тисяч гривень заступника начальника ГУ Державної фіскальної служби в області Олену Берестовенко та начальника управління доходів і зборів з фізичних осіб Оксану Реву.

Про це «УЦ» повідомило джерело у правоохоронних органах.

За даними офіційного сайту ГУ ДФС в області, Олена Берестовенко народилася 1978 року. Закінчила Кіровоградський державний технічний університет у 2001-му, з липня того ж року перебуває на державній службі.

Біографічних відомостей про Оксану Реву на сайті немає.

За даними декларації Олени Берестовенко за 2016 рік, її родина має дві квартири. Одна записана на декларанта, інша – на її чоловіка. У глави сім’ї також є легковик ВАЗ-2109, авто Opel Omega 2,2 родина користується на підставі розпорядження.

Єдиним джерелом доходу Олени Берестовенко у 2016 році була зарплата – 128 999 гривень. Заступник начальника ГУ ДФС мала також заощадження – 12 130 доларів США готівкою.

У 2017 році Олена Берестовенко внесла у декларацію зміни: сімейний автопарк поповнився автомобілем Hyundai i30, придбаним за 180 000 гривень.

Дані про доходи чоловіка у декларації Берестовенко відсутні.

Оксана Рева у своїй декларації вказала чотири земельні ділянки, два житлові будинки та два гаражі. Майно записане як на неї саму, так і на її чоловіка.

Джерел доходу в Оксани Реви у 2016 році було три: заробітна плата – 146 197 гривень, дохід від надання майна в оренду – 11 280 та страхові виплати – 4 847. Вона також задекларувала дохід чоловіка – співвласника ТОВ «Компанія “Центр-Агро”» – 104 572 гривні.

У власності чоловіка Оксани Реви – кілька авто: легковик Toyota Camry та вантажівки FIAT-IVECO-3510, VOLVO FH 12 420, RENAULT Magnum AE440, Volvo FH 12 та MAN TGA 18,430, а також чотири напівпричепи.

Оксана Рева задекларувала й готівкові кошти: 50 000 гривень та 12 000 доларів США, її чоловіка – 55 000 гривень та 30 000 доларів.

20 вересня повідомлялося, що співробітники СБУ спільно з військовою прокуратурою у Кропивницькому викрили на хабарі заступника начальника Головного управління Державної фіскальної служби у Кіровоградській області.

Правоохоронці задокументували, що заступник начальника головного управління ДФС в області та керівник одного зі структурних підрозділів служби вимагали від місцевого підприємця 80 тисяч гривен.