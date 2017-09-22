Помер онук великого піаніста з Єлисаветграда

17 вересня 2017 на 57 році життя помер піаніст, діяч культури Генріх Станіславович Нейгауз.

Про це пише Classicalmusicnews.Ru.

Генріх Станіславович Нейгауз народився у 1961 році в Москві.

Музичну освіту здобув у Вищому музичному училищі ім. Гнєсіних під керівництвом І. І. Наумової. Паралельно займався зі своїм батьком, Станіславом Нейгаузом. Брав уроки у професорів МГК Євгенія Малініна, Льва Наумова та Олени Ріхтер.

Емігрував до Ізраїлю в 1991 році. Удосконалював свою майстерність під керівництвом професора Тель-Авівської академії Віктора Дерев’янко. Брав участь у різних міжнародних майстер-класах.

Організатор і президент самарійського Музичного Центру Neuhaus, де давали свої концерти Елісо Вірсаладзе, Віктор Дерев’янко, Брижитт Анжерер, Дмитро Цирін, Ігор Наймарк, Вааг Папян, Олена Лінденберг та інші.

З 1997 року жив у Аріелі. Художній керівник Аріельскої приватної фортепіанної школи Neuhaus.

Навчався теології в ізраїльському біблійному коледжі, інституті ім. Муді (Чикаго). Бакалавр богослов’я, магістр апологетики заочної теологічної семінарії «Тіндейл», США, Техас, Форт-Уорт. Автор безлічі богословських і музикознавчих статей.

Давав концерти в Росії, Німеччині, Італії, Швейцарії, США.

Дід покійного Генріх Густавович Нейгауз – піаніст, педагог, публіцист і музично-суспільний діяч – народився 12 квітня 1888 року в Єлисаветграді (нині – Кропивницький).

У рідному для Нейгауза Кропивницькому його іменем названо вулицю, а на розташованому на ній будинку, де народився видатний музичний педагог, встановлено меморіальну дошку. Від 1981 року в місті працює музей Генріха Нейгауза. 12 квітня 2013 року за ініціативою Кіровоградського музичного училища встановлено погруддя юному Генріху Нейгаузу.