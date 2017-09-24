Помер легендарний гравець та екс-тренер ФК «Зірка»

Учора, 23 вересня, на 71 році життя помер Олексій Йосипович Кацман.

Про це повідомив «Спортрепортер».

Олексій Кацман – вихованець кіровоградського футболу, був одним із найулюбленіших та найрезультативніших гравців «Зірки» 60-70 років. Він виграв у 1975-му році Кубок України, зіграв понад 250 матчів, забив понад 50 м’ячів і тричі був найкращим бомбардиром команди.

Після завершення ігрової кар’єри був тренером юних футболістів. Виховав цілу плеяду талановитих гравців, але звання «Заслужений тренер України» Олексій Кацман отримав не за підготовку майстрів високого класу, яких було чимало, а за те, що свого часу дозволив займатись у своїй групі й дав перші футбольні уроки хворобливому, але цілеспрямованому хлопцеві Євгену Зінов’єву, який згодом став гордістю нашої країни – паралімпійським чемпіоном з футболу 2016 року.

До останнього часу Олексій Кацман, незважаючи на важку хворобу, намагався залишатись у футбольному строю.