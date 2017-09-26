У Кропивницькому тимчасово змінять схему руху тролейбусів

Схему руху тролейбусів у обласному центрі тимчасово змінять.

Про це повідомив начальник управління ЖКГ міськради Віктор Кухаренко на прес-конференції сьогодні, 26 вересня, передає кореспондент «УЦ».

Зміна схеми пов’язана з аварією на теплотрасі у районі швейної фабрики.

Для ремонту доведеться розкопати частину вулиці Велика Перспективна. Роботи триватимуть орієнтовно п’ять – сім днів.

Ремонт проводитимуть уночі, тому тролейбусну електромережу на вулиці Полтавьскій відключатимуть з 21:00 до шостої ранку. Відповідно, тролейбуси з боку мікрорайонів Жадова і Попова та 101-го їхатимуть лише до центру міста.

Також припиниться рух нічних тролейбусів маршрутом «Лісопаркова – залізничний вокзал». Крім того, можливе також відключення тролейбусної мережі вдень з 10:00 до 15:00 – у цей час тролейбуси не зможуть дістатися вулиці Полтавської й Новомиколаївки.

Але, як повідомив Кухаренко, цей графік буде застосовуватися, лише якщо об’єми робіт з ліквідації аварії будуть завеликими.