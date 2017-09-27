Чемпіон світу з боксу Олександр Усик помолився у церкві в Кропивницькому (ФОТО)

Професійний боксер Олександр Усик був проїздом у Кропивницькому сьогодні, 27 вересня.

Про це «УЦ» розповіла кропивничанка Лариса Шестакова, яка бачила спортсмена у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці.

«Він ставив свічки і схиляв голову перед іконами разом з нами. Його впізнавали люди, підходили, бажали успіхів на ринзі», – сказала Лариса Шестакова.

Вона також додала, що, за словами самого Усика, він був у Кропивницькому проїздом.

«Сказав, що повертається на свою батьківщину», – зазначила Лариса Шестакова.

Олександр Усик (народився 17 січня 1987 року в Сімферополі) – професійний український боксер. Чемпіон світу в першій важкій вазі за версією WBO, олімпійський чемпіон (2012), чемпіон світу (2011), чемпіон Європи (2008), багаторазовий чемпіон України. Заслужений майстер спорту України.

У 2017 році піднявся на першу сходинку рейтингу найкращих важковаговиків світу за версією авторитетного боксерського видання The Ring.